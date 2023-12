Congreso Local de Veracruz se queda sin priistas; "En el PRI de Alito yo no me quedo"

Xalapa, Veracruz.- Las rupturas y descontentos siguen afectando al Partido Revolucionario Institucional (PRI), pues es la segunda vez en este 2023, que se quedan sin representación en un Congreso Local. El estado que se quedó sin priistas es Veracruz, donde los inconformes anunciaron su adhesión a la Alianza Progresista, renunciando a la alianza tricolor. Según la información de medios locales, fueron 28 diputados los que dejaran el partido.

Cabe destacar que se salieron para formar una nueva fuerza política, en las que están expriistas como Eruviel Ávila, Alejandro Murat o Adrián Ruvalcaba; sin embargo, éstos serán acompañados por casi 800 militantes más, por lo que se podría hablar de un éxodo. La decisión la dio a conocer quien era la coordinadora de la bancada, la legisladora Anilú Ingram Vallines. Esto es histórico, pues por primera vez se quedaron sin representación en un Congreso que solía ser un bastión del PRI.

Por si fuera poco, los que renunciaron a su militancia al PRI, dieron a conocer que apoyaran el trabajo de la precandidata a la Presidencia de la República de la Colación Seguimos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo. Cuando Ingram Vallines le tocó contar por qué deseaba irse, explicó que no quiere seguir en un partido capitaneado por Alejando Alito Moreno Cárdenas, pues consideró que su salida es un acto de congruencia.

“He presentado mi renuncia a mi militancia porque en el PRI de Alito yo no me quedo. En un acto de conciencia, congruencia y amor a mi estado, no podía quedarme a ser cómplice por omisión, del secuestro de una institución política que sí sirvió a México por casi un siglo, pero que hoy solo sirve a los intereses más oscuros, los caprichos de un hombre sin escrúpulos, los acuerdos debajo de la mesa y el hambre de poder de un grupo que nada ve por el bien común”, expresó el miércoles 20 de diciembre.