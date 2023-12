Vacuna Pfizer escasea en el primer día de venta y causa enojo en los ciudadanos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este 20 de diciembre inició la venta de vacunas contra el coronavirus de la farmacéutica Pfizer. Los interesados se sumaron a largas filas desde temprano en las cuatro farmacias que fueron autorizadas para comercializar el producto, siendo éstas Farmacias Guadalajara, Farmacias del Ahorro, Farmacias San Pablo y Farmacias Benavides.

Las vacunas llegaron a territorio mexicano desde el pasado 15 de diciembre, pero fue hasta el martes 19 que las autoridades dieron 'luz verde' a la aplicación y venta. La demanda fue tanta que hubo reportes de escasez, esto se debería a que recientemente se notificó de una nueva variante del virus. Lleva por nombre Pirola y aunque la Secretaría de Salud explicó que no provoca una enfermedad grave, ni desencadena complicaciones, la población se ha preocupó y es por ello que demostró un gran interés en adquirir la ampolleta.

No sólo disminuyó el lote de vacunas, también se registró la carencia de jeringas no sólo en la capital, sino también en otras entidades, como lo fue Puebla. Hasta el momento no se ha dicho si llegará otro envío de vacunas pronto o si llevará más tiempo. Ello generó incertidumbre en todos aquellos que no alcanzaron a vacunarse. Otro grupo expresó su molestia en redes sociales por esta situación

Para que las vacunas pudieran ser distribuidas, tuvo que pasar por el 'visto bueno' de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Una vez que se comprobó que cumplían con todos los requisitos se canalizaron a los puntos de ventas que tenían que tener en regla su documentación y permisos necesarios.

¿Cuál es el precio de las vacunas?

Farmacias del Ahorro - 895 pesos mexicanos.

Farmacia San Pablo - 848 pesos mexicanos.

Farmacias Guadalajara - 999 pesos mexicanos.

Farmacias Benavides - alrededor de los 850 pesos mexicanos.

¿Cuáles son los efectos secundarios?

Las vacunas son aplicadas por los médicos en el consultorio y luego de ello se pueden experimentar algunos síntomas de la enfermedad, aunque con una intensidad moderada. Esto significaría que el biológico está funcionando. Si esto no te ocurre, no te preocupes, pues ello no descarta que la vacuna esté surtiendo efecto. Recordemos que cada organismo es distinto, así como las reacciones que presentan.

Fuente: Tribuna Sonora