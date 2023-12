Fentanilo y migración los temas para 2024 de cara a elecciones en México y Estados Unidos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El próximo año 2024 será crucial para México, pero también para Estados Unidos. Y no solo en materia electoral, donde ambas naciones tendrán elecciones presidenciales, sino también en cuestión social. Porque, se quiera o no, el tráfico y consumo de drogas será uno de los principales temas a abordarse en las agendas electorales de ambos países, particularmente el fentanilo, el gran quebradero de cabeza de la administración de Joe Biden.

Esta droga, como ya lo hemos analizado en este periódico, ha generado una crisis internacional, ya que el consumo de millones de pastilla del lado estadounidense no ocurriría sin la producción del estupefaciente en territorio mexicano, todo con materias primas provenientes de Asia.

La Casa Blanca acusa directamente a China de ser el proveedor de los precursores químicos para los cárteles mexicanos que fabrican clandestinamente las píldoras de fentanilo, algo que Pekín rechaza contundentemente y exige pruebas. China se ha defendido asegurando que el gobierno mexicano nunca ha confirmado que haya confiscado algún cargamento de precursores químicos provenientes de China, algo que al menos mediáticamente es cierto.

En medio, México busca conciliar, pero con la etiqueta de productor, distribuidor y traficante del opiáceo, el cual mata por miles y provoca cientos de miles de adicciones anualmente. Y luego está Canadá, país que hace poco veía de lejos el problema de sus vecinos, por lo que no intervenía, hasta que comenzaron a reportarse presencia de consumidores del estupefaciente en varias de sus principales ciudades.

El próximo año será crucial para este tema. Estados Unidos buscará atacar directamente la producción de fentanilo, Biden sabe que necesita disminuir drásticamente la llegada de la droga si es que quiere recuperar ciertos votos que ha perdido de parte de la población conservadora", explicó el analista John Keller al New York Times.

El tema es álgido, pues en esta tesitura, Donald Trump, aspirante a regresar a la Casa Blanca, ha asegurado que si México no frena el envío de la droga, no dudará en tomar medidas drásticas en el propio territorio nacional para acabar con los cárteles. Este discurso radical ha ganado adeptos en suelo norteamericano, ya que el electorado cercano al también empresario no tiene empacho en reconocer que le gustaría que las fuerzas militares de su país les hicieran frente a los narcotraficantes mexicanos.

El fentanilo es un tema preocupante para México y EU

Biden, por su parte, ha organizado un Comité Trilateral para combatir el Fentanilo junto con México y Canadá, con la esperanza de alcanzar acuerdos contundentes, algo para lo que le es indispensable no sólo la voluntad de Andrés Manuel López Obrador, sino su acción.

Dicho Comité se ha reunido en tres ocasiones, la última ayer, y la próxima en enero en territorio mexicano. Para tales fechas, de acuerdo con medios como el New York Times o el Washington Post, la Casa Blanca ha exigido al gobierno de López Obrador resultados contundentes en su territorio.

Esto en el marco también de la creación de una nueva fuerza especializada del Departamento del Tesoro para combatir en exclusiva a los cárteles a través de sus finanzas, con tal de "desbaratar la capacidad de los narcotraficantes de vender este veneno", dijo Janet Yellen, titular de ese organismo.

Migrantes, en crisis

Todas las encuestas de medios en Estados Unidos señalan, de acuerdo con CNN, que los estadounidenses no ven bien la forma en que su gobierno ha enfrentado la crisis migrante, algo que, sin duda, le costará electoralmente a Biden. Pero, en el otro lado está un Trump que propone reforzar el muro, darle más poder a la patrulla fronteriza y deportar por miles, sin piedad.

El ejemplo más claro de esta tendencia es la de Greg Abbott, gobernador de Texas, quien promulgó una ley que permite a los agentes fronterizos detener a los migrantes y encarcelarlos, esto para beneplácito de los estadounidenses más radicales. "Aunque no quiera creerlo, medidas draconianas y efectivamente inhumanas de Abbott, sí son populares entre republicanos y un número creciente de latinos, por algo Trump lidera encuestas. Migración se vislumbra como tema decisivo de las elecciones 2024 en EU", explicó la periodista Dolia Estévez.

Hace unos días, la revista Rolling Stone publicó un extenso reportaje en donde se asegura que Trump planea militarizar completamente toda la frontera con México para cerrar así los caminos a los migrantes.

Fuente: Tribuna