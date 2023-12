Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 21 de diciembre en la capital

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este jueves 21 de diciembre se espera tráfico en CDMX por las diferentes marchas, movilizaciones y bloqueos que se tienen proyectados durante el día, la mayoría de ellos en las inmediaciones de la alcaldía Cuauhtémoc y muchos otros en Azcapotzalco, por lo que las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos y tomar vías alternas.

En ese sentido, en la Cuauhtémoc, el Congreso Nacional Indígena se reunirá a las 12:00 horas en la Casa Creatura Popocatépetl No. 18, Col. Hipódromo, Alc. Cuauhtémoc, realizarán una Conferencia de prensa con el fin de informar sobre la “Caravana Nacional e Internacional a Territorio Zapatista”. Organizaciones en apoyo: Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, no se esperan afectaciones a la circulación.

Por otro lado, el Colectivo “Buscando Desaparecidos México, Búscame” se reunirá a las 18:00 horas en el Ángel de la Independencia, ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Florencia s/n., Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc, se trata de la Protesta “Aluzando por la Verdad”, para visibilizar el número de personas desaparecidas en México; así como para exigir a las autoridades la búsqueda y localización de mujeres, hombres, jóvenes, niñas, niños y adolescentes, desaparecidos en el país.

Tráfico en CDMX hoy 21 de diciembre, foto: especial

Por su parte, el Colectivo “La Plataforma 4:20” se reunirá a las 12:00 horas en el Monumento a la Madre, ubicado en James Sullivan y Serapio Rendón s/n., Col. San Rafael. Realizarán un evento político cultural e instalación de mesas informativas, para promover su demanda al derecho del libre desarrollo de la personalidad; así como respeto a los derechos humanos de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti, Intersexual y Queer (LGBTIQ+) y de los consumidores de cannabis.

Finalmente, en Azcapotzalco, la Unión de Trabajadores Nómina 8 del Gobierno de la Ciudad de México se concentrará a las 12:00 horas en la Sede de la Alcaldía Azcapotzalco, ubicada en Av. 22 de Febrero y Castilla Oriente s/n., Col. Centro de Azcapotzalco. Exigen el pago de vales de despensa que no se han entregado a más de 50 trabajadores de nómina 8. No se descarta la afectación de vialidades, como medida de protesta para el cumplimiento de su demanda.

Fuente: Tribuna