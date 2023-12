¿Te enfermaste en Navidad? Descubre si es malo combinar antibióticos con carne de puerco

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una de las cosas favoritas de las fiestas decembrinas es que la gente puede consumir una gran cantidad de alimentos y aunque el pavo es el predilecto de muchos, lo cierto es que la gastronomía mexicana incluye diversos platillos con diferentes tipos de carnes, entre ellas destaca el puerco, siendo que el lomo es una de las opciones preferidas de los habitantes de las tierras aztecas.

Y es que, esta parte del cerdo se puede hacer en diversas preparaciones, como en adobo, relleno o marinado en salsas dulces. De hecho, eres consciente que tu familia preparará un guisado con puerco para la cena del próximo 24 de diciembre, el único problema es que hace tres días comenzaste con síntomas de infección y el médico te recetó antibióticos, entonces te preguntas si es buena idea tomar una gran porción de ese delicioso platillo o mejor pasarás de él.

Como es bien sabido, la carne de puerco está rodeada de muchas advertencias; algunas pueden resultar ciertas y otras no. Para fortuna tuya y de miles de mexicanos más, no existen contraindicaciones que determinen que la combinación de medicamentos y la carne porcina cause problemas de salud o inhiban la absorción del tratamiento en cuestión, por lo que no corres riesgo alguno al servirte un buen plato de lomo en la cena navideña o el recalentado del día siguiente.

¿Qué personas no deben comer carne de puerco?

Si bien, la carne de puerco no es necesariamente dañina, la realidad es que todo en exceso puede causar afecciones en la salud, sobretodo si eres una persona que sufre de determinado tipo de enfermedades como es el caso de:

Problemas cardiovasculares. Las grasas saturadas pueden empeorar la salud de alguien que padece del corazón , sobretodo si se consume con descontrol y de manera excesiva, ya que, a la larga puede generar tapones en las arterías que se traducen como infartos.

Las pueden empeorar la salud de alguien que padece del , sobretodo si se consume con y de manera excesiva, ya que, a la larga puede generar tapones en las que se traducen como infartos. Problemas intestinales. La carne de puerco, al ser roja, es un poco más difícil de digerir que el resto, por lo que puede causar afectaciones en la gente que tiene gastritis o colitis.

Así que, si no padeces alguna de estas enfermedades, no te preocupes, puedes comer carne de puerco sin ningún problema, solo recuerda hacerlo con moderación y no excederte. Los especialistas recomiendan comer entre 200 a 250 gramos, en series de dos veces por semana, por lo que no estaría mal que disfrutes de las fiestas decembrinas sin temor a que este tipo de alimento cause afectaciones en tu salud o en tu tratamiento médico.

