Hoy No Circula Sabatino: Estas placas tendrán prohibido salir en la CDMX este 23 de diciembre

Ciudad de México.- Hoy es sábado, 23 de diciembre, lo que significa que miles de mexicanos aglomerarán las calles de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) ¿la razón? Tan solo falta un día para la víspera de Navidad, por lo que posiblemente mucha gente querrá hacer sus compras de pánico, lo que empeora cuando revisas las predicciones del clima del día de hoy, puesto la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Sistema Meteorológico Nacional (SMN) prevén lluvias y temperaturas bajas por la entrada del Frente Frío Número 19 y la segunda tormenta invernal.

La mejor opción que tendrías para embarcarte a tu peligrosa incursión al Centro Histórico de la CDMX es tomar las llaves de tu auto (aunque existe la posibilidad de que te veas obligado a lidiar con el tráfico típico de la capital, pero vale la pena arriesgarse) y salgas de casa antes de que el ajetreo en la calle se ponga mucho peor, pero… ¡espera! ¿Ya revisaste si las placas de tu carro pueden transitar libremente?, ¿no? ¡No te preocupes! Porque en TRIBUNA te informamos.

¿Qué vehículos no pueden circular este sábado, 23 de diciembre?

Como todos los días, la cuenta de X (red social anteriormente conocida como Twitter) de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) reveló puntualmente qué autos no podrán circular en este cuarto sábado del mes de diciembre (así es, no perdonan ni siquiera por vísperas de Navidad) en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) y se trata de los vehículos con holograma 1 y terminación con placas en número par, así como los hologramas 2 y placas foráneas.

Por otro lado, los autos que cuenten con un holograma 00 o 0 quedan exentos de esta regla, al igual que los vehículos eléctricos e híbridos, debido a que estos últimos no emiten gases contaminantes, así que no representan ningún riesgo para el medio ambiente de la Ciudad de México y del Edomex, zonas en las que se implementó el Hoy NO Circula para reducir la emisión de contaminación la zona del Valle.

¿En qué horario se aplica el Hoy No Circula?

Como se mencionó al comienzo de esta nota, dicha ley se aplicará de manera normal durante la jornada de este día, 16 de diciembre, dado a las condiciones atmosféricas. Esto significa que el horario se aplicará con normalidad y comprenderá las horas de 5:00 a las 22:00 para los autos con holograma 2; mientras que los vehículos con placas foráneas no podrán circular desde las 5:00 de la madrugada hasta las 11:00 horas, en la zona centro el país.

¿Qué pasa si no cumplo con el Hoy No Circula?

Como previamente se indicó, el Hoy No Circula se aplicará de las 5:00 de la madrugada (hora centro del país) hasta las 22:00 horas, en caso de no respetar dicha ley podrías obtener una multa que consta de 20 a 30 UMAS (Unidad de Medida de Actualización). Cada UMA tiene un costo de 103.74 pesos mexicanos, lo que significa que la infracción por circular por las próximas 24 horas podría costarte entre 2 mil 74. 80 pesos hasta los 3 mil 112.20 pesos mexicanos.

