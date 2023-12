Sismo sorprende a los habitantes de Colima; autoridades despliegan operativo

Comparta este artículo

Manzanillo, Colima.- Este sábado 23 de diciembre por la mañana un sismo sorprendió a los habitantes de la zona turística de Manzanillo, Colima, ya que a unas cuantas horas de Navidad se registró un sismo que generó la activación de todos los protocolos de emergencia en la entidad. En ese sentido, se desplegó un operativo en diferentes inmuebles para determinar si se registraron afectaciones, por lo que muchos turistas fueron evacuados.

Según información preliminar del Servicio Sismológico Nacional (SSN), el movimiento telúrico ocurrió este 23 de diciembre a las 10:18 hora local (16:18 UTC), con un epicentro de 1 km al noroeste de la ciudad del estado de Colima y magnitud de 4.0 grados. Hasta el momento, no se ha informado sobre la presencia de alguna réplica del movimiento telúrico; sin embargo, las autoridades permanecerán en alerta en las próximas horas.

Por su parte, Protección Civil del estado de Colima detalló en redes sociales que fue perceptible el movimiento en algunos municipios de la entidad, razón por la cual, la Unidad Estatal de Protección Civil ha activado los protocolos correspondientes de seguridad y trabaja en la obtención de datos para informar los detalles de este sismo. Hasta ahora se desconoce si hay daños o personas afectadas tras este sismo en el Pacifico.

¿Qué hacer en caso de sismo?

No corras, muchos accidentes ocurren durante una evacuación desordenada, no grites, contagias a otras personas y eso puede generar pánico y caos durante la evacuación. Asimismo, al sonar la alerta sísmica, mantén la calma y si te encuentras en pisos bajos y te es posible, evacúa el inmueble y sigue las rutas de evacuación previamente establecidas. En caso de encontrarte en un piso alto y no tienes tiempo de salir, colócate en la zona de menor riesgo previamente establecida.

Implementa tu Plan Familiar o sigue los protocolos de tu Programa Interno de Protección Civil y acata las indicaciones de los brigadistas. Si puedes, apaga interruptores de luz, cierra llaves de paso, de agua y gas. Si no evacuaste a tiempo, repliégate a la zona de menor riesgo más cercana, aléjate de ventanas, muebles, espejos, plantas u otros objetos pesados que puedan caer. Durante el sismo, no hagas uso de las escaleras ni de elevadores.

