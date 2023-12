Tráfico en CDMX: Ne se espera caos por marchas y bloqueos este 24 de diciembre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este domingo 24 de diciembre no se espera tráfico en CDMX, las marchas y bloqueos no se harán presentes en la capital, aunque sí se esperan algunas concentraciones, sobre todo en la alcaldía Cuauhtémoc; sin embargo, las autoridades de la Ciudad de México no esperan que generen afectaciones a la circulación aunque, como siempre, piden tomar las precauciones necesarias y usar vías alternas.

En ese sentido, en la alcaldía Cuauhtémoc, el grupo Solidaridad con Palestina México se reunirá a las 14:00 horas en el Ángel de la Independencia, ubicado en avenida Paseo de la Reforma y Florencia s/n., Col. Juárez. Realizarán una protesta en solidaridad con el pueblo palestino y para exigir un alto al genocidio y a la agresión militar de Israel contra el territorio de Palestina, se espera la asistencia de 100 personas.

También en la Cuauhtémoc el Grupo Colectivo “Lleca, Escuchando la Calle” se reunirá a las 21:00 horas al Exterior de la Estación “Revolución”, línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM), ubicada sobre Puente de Alvarado s/n., Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc. Los asistentes realizarán el evento “Navitrans”, donde compartirán la cena navideña, con trabajadoras sexuales, integrantes de la comunidad transexual, personas en situación de calle y migrantes.

Por otro lado, el Colectivo “La Plataforma 4:20” se reunirá a las 12:00 horas en el Monumento a la Madre, ubicado en James Sullivan y Serapio Rendón s/n., Col. San Rafael, Alc. Cuauhtémoc. Se trata de un Evento político cultural e instalación de mesas informativas, para promover su demanda al derecho del libre desarrollo de la personalidad; así como respeto a los derechos humanos de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti, Intersexual y Queer (LGBTIQ+) y de los consumidores de cannabis.

Por otro lado, en la alcaldía Miguel Hidalgo, el grupo Siembra Cultura A.C. se reunirá a las 09:00 horas en la Explanada de la Estela de Luz, ubicada en calle Lieja No. 270, Bosque de Chapultepec 1a Sección, Alc. Miguel Hidalgo, se trata de una Mesa informativa y asamblea sobre el uso de la medicina alternativa, tradicional y los beneficios de la marihuana, no se esperan afectaciones a la vialidad por esta concentración.

