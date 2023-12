¿Qué pasó con la vacuna Patria? El prometido biológico de AMLO que lleva 2 años de atraso

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador decidió llamar "Patria" a la vacuna que desarrolla México, en homenaje a la destacada obra del poeta Ramón López Velarde. La elección del nombre reflejaba la aspiración del país de no depender del extranjero para garantizar la protección de su población. En abril pasado, el mandatario expresó que la designación Patria implicaba la necesidad de mantener siempre la independencia en este ámbito.

No obstante, al llegar a finales de 2023, México aún no ha logrado concluir y producir la vacuna. A pesar de los plazos establecidos y los comunicados optimistas emitidos por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), la única vacuna contra el Covid-19 desarrollada por México sigue sin estar disponible, incumpliendo la promesa del presidente de administrarla como refuerzo a finales de este año.

Tras más de 3 años de desarrollo y una inversión de 937 millones de pesos, que incluyó 422 millones de pesos provenientes del Conahcyt, el biólogo, que combina tecnología de la Escuela de Medicina Icahn en Monte Sinai, Nueva York, y una proteína fabricada por la Universidad de Austin, Texas, aún no forma parte de las campañas nacionales de vacunación. A pesar de los retrasos en las entregas y de los recursos invertidos, no ha sido terminada.

Aunque en una conferencia de prensa matutina del pasado mes de noviembre, el presidente López Obrador afirmó que ya tener lista la vacuna Patria y que "nos da independencia", se proyecta que estará disponible hasta en la temporada invernal de 2024. Esta propuesta mexicana para abordar la emergencia generada por la pandemia de Covid-19, originalmente programada para estar lista en 2021, ha enfrentado numerosos contratiempos.

El proyecto salió a la luz a principios de 2021, pero la presentación oficial tuvo lugar el 13 de abril de ese año, anunciando el inicio de ensayos clínicos con la esperanza de que, si todo iba bien, se presentaría a la Cofepris a finales de 2021, algo que no ocurrió. Ya en abril de este año, la directora General del Conahcyt, María Elena Álvarez-Buylla, indicó que faltaban unas semanas para la aprobación de la Cofepris y que la producción y aplicación de la vacuna tendrían lugar entre septiembre y diciembre de 2023.

Sin embargo, en una 'mañanera' de noviembre pasado, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Ruy López Ridaura, informó que la aprobación del biólogo Patria era "posible" para finales de 2023 o principios de 2024, sugiriendo que estaría lista en la etapa invernal de 2024, antes del término del sexenio del presidente López Obrador.

Además, se comparó los costos de las vacunas Moderna, Pfizer, Sinopharm y AstraZeneca con los de Estados Unidos, China y Reino Unido, destacando un ahorro del 88 por ciento en promedio. Se afirmó que se hizo "más con mucho menos" al gastar 973 millones de pesos en el desarrollo de Patria.

