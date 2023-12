Caravana masiva de migrantes avanza por México hacia Estados Unidos

Comparta este artículo

Huixtla, Chiapas.- Más de 6 mil migrantes avanzan en caravana desde la frontera sur de México al mismo tiempo que Antony Blinken, secretario de Estado y otros funcionarios de Estados Unidos, se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador para tratar el repunte migratorio.

“(Las autoridades migratorias mexicanas) nos bajan de los autobuses. Si estamos a punto de llegar a la frontera somos devueltos sin ningún motivo aparente. Nos exigen sacar documentos migratorios pero no son válidos porque nos los rompen en la cara. ¿Cómo se supone que debemos avanzar? Tenemos que subirnos al tren. Esto es culpa de las autoridades de migración. dijo un migrante venezolano que viajaba en la caravana.

"No culpamos al gobierno mexicano, sino a la migración mexicana. Ellos son los únicos responsables de lo que estamos sufriendo los migrantes”, agregó al mismo tiempo que no quiso identificarse ante los medios de comunicación.

Por otro lado, otra venezolana que lo acompañaba, que se identificó a sí misma como Heily Peraza, expresó al medio de comunicación nacional que "todo esto es muy difícil, llevo tres meses haciendo esto. Me caí anoche tratando de subir a un tren para continuar mi viaje y el de mis hijos. Han tenido fiebre y gripe debido al frío. Ya no tenemos agua y no sabemos cuándo partiremos. Juegan con los sentimientos de los migrantes: dicen una cosa ahora, luego dicen otra diferente".

Esta caravana partió en plena Nochebuena, y es considerada la más grande de este 2023; salió del municipio de Huixtla hasta llegar a la aduana del sur del estado de Chiapas, donde pararon para rezar. Cabe destacar que los migrantes piden a los funcionarios de Estados Unidos y a AMLO que los dejen permitir su avance. Entre la veintena de nacionalidades que viajan, el medio logró entrevista a Rosa, originaria de El Salvador.

Ella dijo haber trabajado como empleada doméstica antes de abandonar su país por falta de empleo, motivo por el cual planea llegar a Estados Unidos para mejorar su calidad de vida, pero contó que se ha topado con los obstáculos del Instituto Nacional de Migración (INM) de México.

“Estamos pidiendo documentos para poder llegar a la frontera norte, pues hay muchas madres que van al sueño americano. En nuestros lugares a veces no está la suficiente economía y empleo, entonces nos toca venir para México para cruzar al otro lado”, relató.

Fuente: Tribuna