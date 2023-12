Crisis ambiental en Edomex: Emiten recomendaciones para reducir la contaminación del aire

Comparta este artículo

Toluca, Estado de México.- Después de la activación de la Fase 1 de Contingencia Ambiental en el Estado de México, las autoridades estatales decidieron poner manos a la obra para proteger la salud de los mexiquenses, ya que los índices de contaminación en la atmosfera son peligrosos a la hora de respirar, es por ello que emitieron una serie de recomendaciones a la población para reducir la emisión de contaminantes.

En ese sentido, con el objetivo de evitar episodios de altas concentraciones de contaminantes durante la época invernal, como el registrado el pasado 25 de diciembre, la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Gobierno del Estado México, a través de la Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica da a conocer las siguientes recomendaciones para reducir la contaminación y proteger la salud de la población.

Asimismo, de acuerdo con los registros históricos de calidad del aire del 25 de diciembre y del 1º de enero, aumenta considerable el tránsito vehicular y el congestionamiento vial, así como la quema de llantas, residuos, pastizales y fuegos pirotécnicos; lo cual deriva en el incremento de las emisiones de contaminantes, principalmente de partículas suspendidas, lo que afecta a la salud de la población que respira estas moléculas.

Contaminación en el Estado de México, foto: especial

Por lo anterior, la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Gobierno mexiquense hizo un llamado a la población para evitar actividades que afectan la calidad del aire y pone a disposición los Programas de Contingencias Ambientales Atmosféricas de ambas Zonas Metropolitanas. La dependencia señala que es importante evitar la quema de residuos a cielo abierto, encender juegos pirotécnicos, fogatas, chimeneas o velas.

Asimismo, destaca la importancia de prescindir del uso de carbón o leña; y se pide a la población no dejar material de construcción en calles y vialidades. Por lo anterior, las autoridades mexiquenses sugieren no fumar, especialmente en espacios cerrados, reducir el uso del vehículo particular, compartir el auto o utilizar el servicio de transporte público, y realizar barrido húmedo de calles. Finalmente, señaló que se debe intensificar la vigilancia y el combate de incendios en zonas agrícolas y forestales.

Fuente: Tribuna