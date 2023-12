El México de las masacres se perpetua con AMLO; 2023 sumó 427 matanzas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Cada 19 horas se cometió una masacre en México. Entre el 1 de enero y el 16 de diciembre de 2023, según datos de la 'Galería del horror: atrocidades y eventos de alto impacto registrados en medios periodísticos', publicada por Causa en Común, los medios de comunicación del país documentaron 427 masacres en 349 días, en los cuales las entidades federativas más afectadas fueron Guanajuato (57), Zacatecas (43) y Guerrero (41).

La más reciente de estos actos se registró la madrugada del 17 de diciembre de 2023 en el municipio de Salvatierra, Guanajuato, donde 11 jóvenes fueron asesinados durante una posada que se llevó a cabo en una exhacienda de la comunidad de San José del Carmen.

De acuerdo con un conteo periodístico realizado por El Universal, la de Salvatierra, Guanajuato es la masacre número 61 de jóvenes en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que el crimen organizado también mató a menores de edad.

Al día siguiente de los hechos en Salvatierra, Guanajuato, el 18 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que la matanza de los jóvenes estaría relacionada con los altos niveles de consumo de drogas en la zona. "Ya son varios casos así y es un problema —yo considero— estructural, de fondo, algo que se dejó crecer", mencionó.

El senador del Grupo Plural, Germán Martínez Cázares, responsabilizó al gobierno federal de la masacre en Guanajuato y culpó al presidente de la república por quitarle a los criminales el miedo a las autoridades, principalmente al Ejército Mexicano. "Traen de fiesta a los criminales, porque les dan abrazos", señaló el senador.

Las cifras de la violencia en México indican que, en los últimos 3 años, las masacres fueron una constante en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador: los medios de comunicación reportaron al menos dos mil 130 multihomicidios entre el 1 de enero de 2020 y el 16 de diciembre de 2023, según Causa en Común.

Estos hechos incluyeron actos de tortura, feminicidios con crueldad extrema, descuartizamientos, mutilaciones y actos violentos contra autoridades.

Salvatierra, Guanajuato, la última masacre

Sujetos desconocidos asesinaron a 11 jóvenes de 16 a 36 años y dejaron heridas a otras 14 la madrugada del 17 de diciembre de 2023 en una exhacienda de la comunidad de San José del Carmen en Salvatierra, Guanajuato. "Todos eran amigos, todos eran conocidos. Es una generación a la que lastiman", declaró Angélica Zamudio, tía de uno de los asesinados.

De acuerdo con la Fiscalía de Guanajuato, desconocidos quisieron ingresar a la posada que celebraban los jóvenes, pero los organizadores les pidieron retirarse. Los hombres regresaron con sicarios armados con fusiles y balearon a los asistentes.

Inmediatamente el presidente López Obrador vinculó el asesinato al consumo de drogas, lo que generó críticas por parte de ciudadanos y familiares de las víctimas de Salvatierra, pues argumentaron que el mandatario las revictimizó.

El presidente no quedó conforme con la investigación de la Fiscalía y afirmó que "falta trabajar más, no es suficiente una versión de los hechos a cerca de que porque no los dejaron estar en la fiesta fueron a buscar a gente armada y como venganza asesinaron a los participantes de la fiesta, muy lamentable esto".

Celaya, herida abierta

Apenas 14 días antes de la masacre en Salvatierra, es decir, el 3 de diciembre de 2023, otra matanza se registró en el municipio de Celaya, también en Guanajuato, donde seis estudiantes de la Universidad Latina de México fueron asesinados con un balazo en la cabeza.

De acuerdo con el rector de la Universidad Latina de México, José Carlos Lemus Muñoz Ledo, los seis jóvenes eran estudiantes de la carrera de Medicina y la última vez que fueron vistos estaban varados a orillas de la ciudad.

Cinco de ellos fueron encontrados dentro de una unidad abandonada en un campo vecinal atrás de las instalaciones de la Universidad de Guanajuato Campus Celaya-Salvatierra. El sexto cuerpo, del de un estudiante de preparatoria del Instituto Vicente Guerrero fue hallado en la comunidad Primera Fracción de Crespo.

La versión actual de la fiscalía, encabezada por Carlos Zamarripa Aguirre, los jóvenes estaban en un balneario en la comunidad Arreguin de Abajo, de donde fueron privados de la libertad por un grupo criminal que luego abandonó sus cuerpos. Por este caso, la fiscalía de Guanajuato detuvo a Francisco Omar 'N', alias 'El Verdus'.

Horror en Lagos de Moreno

El reporte de desaparición de los jóvenes Uriel Galván, Dante Cedillo, Jaime Adolfo Martínez, Diego Alberto Lara y Roberto Olmeda se registró la noche del 11 de agosto de 2023. Los amigos se reunieron con otra persona en un lugar conocido como El Mirador, en el municipio de Lagos de Puente Moreno, Jalisco.

Las investigaciones de la Fiscalía de Jalisco llevaron al hallazgo de osamentas dentro de una ladrillera en la comunidad de La Troje, sin embargo, las autoridades no confirmaron que los restos correspondieran a los jóvenes de Lagos de Moreno.

En ese mismo lugar se tomó una fotografía en el que se ve a los jóvenes de rodillas, amordazados y con huellas de tortura. También se grabó un vídeo en el que se ve a las víctimas en el piso, aparentemente muertas; una de ellos sostiene una piedra en la mano y golpea a uno de sus amigos con ella.

Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre la desaparición de los jóvenes el pasado 16 de agosto. Los reporteros de la mañanera lo cuestionaron entre gritos sobre varios temas, entre ellos el del caso Lagos de Moreno.

El presidente respondió con un chiste, lo que generó una indignación masiva en redes sociales por "burlarse" del caso. Obrador respondió después que nunca se burló, que no escuchó las preguntas y que no tenía por qué disculparse.

La actual administración federal 2023 con más de 60 casos de matanzas en contra de jóvenes y más de 400 masacres generales, pese a que el presidente asegura que su gobierno no reprime, no tortura y no permite masacres.

Fuente: Tribuna