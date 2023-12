Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 27 de diciembre en la capital

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este miércoles 27 de diciembre se espera tráfico en CDMX por las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones, sobre todo en calles de la Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Tlalpan, por lo que las autoridades de la Ciudad de México piden tomar las precauciones necesarias a los automovilistas, así como utilizar alternativas viales para no terminar varados en los embotellamientos durante este día en la capital.

En la alcaldía Cuauhtémoc Presidencia de la República a las 12:00 horas en Palacio Nacional, ubicado en Plaza de la Constitución s/n., Col. Centro Histórico, se realizará el encuentro de alto nivel con autoridades de Estados Unidos de Norte América. No se descarta la presencia al exterior, de organizaciones sociales que se manifiesten en rechazo a la visita de la delegación Norte Americana, el sitio estará resguardado por elementos de seguridad.

También en la alcaldía Cuauhtémoc, el Colectivo “La Plataforma 4:20” se reunirá a las 12:00 horas en el Monumento a la Madre, ubicado en James Sullivan y Serapio Rendón s/n., Col. San Rafael. Se trata de un evento político cultural e instalación de mesas informativas, para promover su demanda al derecho del libre desarrollo de la personalidad; así como respeto a los derechos humanos de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti, Intersexual y Queer (LGBTIQ+) y de los consumidores de cannabis.

Tráfico en CDMX hoy 27 de diciembre, foto: especial

Por otro lado, en Iztapalapa, el Observatorio Memoria y Libertad se reunirá durante el día en los Juzgados del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, ubicados en avenida Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa. Se trata de una expresión pública para exigir libertad y justicia, con motivo de la audiencia del integrante del colectivo “Okupa Che”, quien fue detenido el 8 de diciembre del 2022, en inmediaciones de Ciudad Universitaria y a quien consideran preso político.

Finalmente, en la Miguel Hidalgo, el grupo Siembra Cultura A.C. se reunirá desde las 09:00 horas en la explanada de la Estela de Luz, ubicada en Lieja No. 270, Bosque de Chapultepec 1a Sección, montarán una Mesa informativa y asamblea sobre el uso de la medicina alternativa, tradicional y los beneficios de la marihuana. No se prevén afectaciones viales en la zona, por lo que no se habilitará a personal de seguridad en el punto.

Fuente: Tribuna