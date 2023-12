Vicente Fox regresa a X, reactivan su cuenta después de un mes de suspensión

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- Después de casi un mes de que le suspendieran la cuenta de X al expresidente Vicente Fox, hoy vuelve a estar activa. La razón detrás del bloqueo se debe a una serie de críticas que lanzó Fox contra la hoy precandidata a la alcaldía de Monterrey, Mariana Rodríguez, pues tanto ella como su partido, Movimiento Ciudadano, llegaron a la conclusión de que tales insultos ("dama de compañía") eran misóginos.

La denuncia llegó al Instituto Nacional Electoral (INE), donde el partido MC dijeron que las palabras del exmandatario eran violencia política con razón en género, sin embargo tiempo después, el organismo desechó la denuncia, pues no la calificó de válida. Posteriormente, Fox indicó que su cuenta fue suspendida de forma arbitraria y sin si quiera una notificación explicando las razones de la medida.

En una entrevista que le realizó el periodista Ciro Gómez Leyva, el expresidente respondió ante la polémica que no se iba a disculpar y que se le malinterpretó, además de que se justificó diciendo que en épocas electorales, cualquier palabra se intensifica "A mi modo, y por amor a México, no daré marcha atrás… Este es el proceso electoral más importante de la historia moderna del país. Estaré con todo a mi modo y con mi estilo, tenemos que sacarlos de Palacio Nacional”, subrayó Fox.

El origen del conflicto entre Fox y la regiomontana se originó en una investigación periodística que estaba esperando el exmandatario “Pedro, cuéntanos la historia. Hay mucho detrás de esa sonrisa y esa dama de compañía”, escribió en una publicación, en noviembre pasado, al compartir un post de Pedro Ferriz en el que asegura que dará a conocer información sobre el gobernador de Nuevo León.

A lo que Mariana Rodríguez respondió “Señor, no soy una dama de compañía. Soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre. No le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos al respeto, y menos de esa forma tan vulgar”. Cabe destacar que en las redes sociales, los comentarios se posicionaron a favor de la influencer.

Fuente: Tribuna