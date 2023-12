Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 28 de diciembre en la capital

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este 28 de diciembre no se espera tráfico en CDMX, ya que no se prevén fuertes movilizaciones durante el día, las autoridades solo tienen programadas algunas concentraciones en la capital, sobre todo en la alcaldía Cuauhtémoc; sin embargo, se pidió a los automovilistas mantenerse informados sobre la situación a través de canales oficiales, lo anterior para que no terminaran en los embotellamientos.

En ese sentido, en la alcaldía Cuauhtémoc, el colectivo “La Plataforma 4:20” se reunirá a las 12:00 horas en el Monumento a la Madre, en James Sullivan y Serapio Rendón s/n., Col. San Rafael. Se trata de un Evento político cultural e instalación de mesas informativas, para promover su demanda al derecho del libre desarrollo de la personalidad; así como respeto a los derechos humanos de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti, Intersexual y Queer (LGBTIQ+) y de los consumidores de cannabis.

Por otro lado, en la alcaldía Benito Juárez, la Coordinación Metropolitana Anticapitalista Antipatriarcal se reunirá a las 18:00 en la Casa de los Pueblos y las Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes", en Av. México Coyoacán No. 343, Col. Xoco, realizarán la “Caravana a Territorio Zapatista”, en el marco del 30 aniversario del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Asimismo, en la alcaldía Miguel Hidalgo, el grupo Siembra Cultura A.C. se reunirá a las 09:00 horas en la Explanada de la Estela de Luz, ubicada en Lieja No. 270, Bosque de Chapultepec 1a Sección, Alc. Miguel Hidalgo. Realizarán una Mesa informativa y asamblea sobre el uso de la medicina alternativa, tradicional y los beneficios de la marihuana. No se prevén afectaciones a la circulación por esta concentración.

Finalmente, simpatizantes del Partido MORENA se reunirán a las 17:00 horas en el Ex-balneario Olímpico Pantitlán, ubicado en Calle Uno, Col. Agrícola Pantitlán, Alc. Iztacalco. Se trata de la Fiesta Sonidera a favor de la precandidata del Partido de MORENA por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. No se espera que estas actividades afecten al tránsito en la zona, pero se pide estar informado sobre el avance de la movilización.

