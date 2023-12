Joe Biden agradece a AMLO en una carta por reforzar la frontera México-Estados Unidos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador recibió una carta de su homólogo estadounidense, en donde Joe Biden le agradece la cooperación y "firme dirección" en los esfuerzos para resolver la crisis migratoria. AMLO dio a conocer en su conferencia matutina dicho texto, en donde se hace hincapié en que las acciones acordadas son esenciales para el bienestar de los dos países en 2024 y en los años venideros.



“Gracias por recibir a mi equipo ayer en a Ciudad de México. Me alegró mucho enterarme del éxito de la reunión, que se produjo gracias a su liderazgo y compromiso con la visión y los valores que ambos compartimos. Aprecio su firme dirección de reforzar nuestros esfuerzos migratorios conjuntos”, dice el texto.

La carta termina con Biden diciendo que le tiene admiración y cariño al presidente de México "Jill y yo les deseamos a usted y a Beatriz un año nuevo muy feliz y saludable". Sin embargo, un periodista que se encontraba en la conferencia matutina, le preguntó a AMLO sobre las diferencias en la redacción del comunicado conjunto (el que dio la cancillería mexicana y la Casa blanca), pues había un punto polémico.

Las autoridades de Estados Unidos atribuyeron el aumento de la migración en el continente a un "declive democrático", punto que fue omitido en el texto que presentó México. López Obrador le restó importancia a este asunto, pues indicó que es más importante el entendimiento y la buena relación entre los dos países.

"¿El deterioro? No, no, hemos hablado de que, si hay diferencias entre oposición en Venezuela, hay oposición en Venezuela, interviene Estados Unidos y se genera un conflicto hace 10 años, resulta que ese conflicto todavía lo estamos padeciendo, de eso sí hablamos, vamos a procurar, acordar, dialogar, resolver nuestras diferencias de la mejor forma posible, no alentar los pleitos”, concluyó.

Fuente: Tribuna