VIDEO: Arman piñata con fotos de sus exparejas y la destrozan en una fiesta de Zacatecas

Zacatecas, Zacatecas.- Es posible que, la mayor parte de veces, resulte doloroso concluir una relación amorosa, esto incluso llega a ocurrir si ya no se tienen sentimientos por la persona que llegaste a considerar tu media naranja. Según algunos psicólogos, la causa de esto radica en que, las expectativas que tenías a futuro con esa persona nunca se cumplieron y jamás lo harán, lo que puede resultar desgarrador.

Debido a ello, algunos especialistas consideran que es sano exteriorizar los sentimientos de desconsuelo que te deja cerrar este tipo de ciclos, hecho que se puede llegar a comparar con el duelo de la muerte de una persona. Es bajo este contexto que, en días recientes, un grupo de jóvenes decidió aprovechar la llegada de las fiestas como posadas, Nochebuena y Navidad, para darle un cierre completo a sus exparejas, ¿cómo? A continuación lo averiguarás.

De acuerdo con algunos informes, todo ocurrió en una fiesta en Zacatecas, donde unos adoloridos armaron una piñata en la que pegaron las fotografías de sus exparejas, para luego proceder a la tradicional ruptura; sin embargo, en esta ocasión, los participantes no se vendaron los ojos, esto con la finalidad de acertar el golpes sin cometer ningún tipo de error. Todo parece indicar que, en algún momento, se elevaron los ánimos, ya que, algunos dejaron el palo de lado y comenzaron a lanzar patadas.

Los hechos fueron documentados por un asistente, a través de su dispositivo móvil y, más tarde, fueron publicados a través de su cuenta de TikTok, donde el clip se hizo viral rápidamente. Como suele ocurrir en este tipo de casos, miles de personas comentaron con opiniones encontradas, ya que, mientras hubo quienes tomaron el tema con humor, también hubo otros que resaltaron que las piñatas forman parte de una tradición mexicana, por lo que se les debe guardar respeto, así como también pidieron que no se fomentara el odio con ellas.

Por otro lado, estuvieron otras personas que no solo aprobaron la idea, sino que también se comprometieron a aplicarla para el próximo año; unos más lamentaron no haberse enterado de esto antes, para ponerlo en práctica desde este 2023. Mientras que otros lo vieron como un medio de terapia para sacar todo el enojo que sentían hacia la persona que alguna vez amaron, tal y como mencionó esta usuaria: “Lo extraño mucho, pero quisiera expresar mi dolor así por todo lo que me hizo.”

