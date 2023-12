Hoy no circula: Estas placas descansarán este sábado 30 de diciembre en la CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hoy es sábado, 30 de diciembre, lo que significa que miles de mexicanos querrán salir a las calles de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) con la finalidad de realizar las compras para la cena de recepción del Año Nuevo. Si bien, dicha celebración no es tan concurrida como ocurre con Navidad, la realidad es que muchas familias mexicanas gustan de festejarla en compañía de amigos y familiares ¿qué significa esto? Una alta afluencia de vehículos en las calles.

De acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) este día se registrará un clima que irá desde lo frío hasta lo cálido, debido a la transición del Frente Frío Número 20 al 21, por lo que no se pronostican lluvias en el Valle de México, esto quiere decir que muchos podrán salir con libertad; sin embargo, no todos podrán hacerlo, puesto incluso esta jornada, estará activo el programa de Hoy No Circula en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

¿Qué vehículos no pueden circular este sábado, 30 de diciembre?

Como diariamente ocurre, la cuenta de X (red social anteriormente conocida como Twitter) de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) reveló puntualmente qué autos no podrán circular en este quinto sábado del mes de diciembre en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) y se trata de los vehículos con holograma 2, con excepción de los autos eléctricos e híbridos o con holograma 00, 0 y 1.

¿En qué horario se aplica el Hoy No Circula?

Como se mencionó al comienzo de esta nota, dicha ley se aplicará de manera normal durante la jornada de este día, 30 de diciembre, dado a las condiciones atmosféricas. Esto significa que el horario se aplicará con normalidad y comprenderá las horas de 5:00 a las 22:00 para los autos con holograma 2; mientras que los vehículos con placas foráneas no podrán circular desde las 5:00 de la madrugada hasta las 11:00 horas, en la zona centro el país.

¿Qué pasa si no cumplo con el Hoy No Circula?

Como previamente se indicó, el Hoy No Circula se aplicará de las 5:00 de la madrugada (hora centro del país) hasta las 22:00 horas, en caso de no respetar dicha ley podrías obtener una multa que consta de 20 a 30 UMAS (Unidad de Medida de Actualización). Cada UMA tiene un costo de 103.74 pesos mexicanos, lo que significa que la infracción por circular por las próximas 24 horas podría costarte entre 2 mil 74. 80 pesos hasta los 3 mil 112.20 pesos mexicanos.

Fuentes: Tribuna