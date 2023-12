AMLO defiende que militares de EU entren a México: "No son tropas", responde a polémica

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace unos días, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió un permiso al Senado de la República para que se autorizara el ingreso de militares del Ejército de los Estados Unidos (EU) a territorio nacional, debido a que van a adiestrar a elementos de las Fuerzas Especiales de Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el próximo año. Este evento causó polémica entre la población, además de que desató varias críticas.

Este martes 5 de diciembre del 2023, en la conferencia de prensa que se realiza desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el presidente AMLO retomó el tema y aclaró que sólo entrarán 11 militares estadounidenses a México, y no "tropas", como manejaron muchos medios de comunicación. Asimismo, dijo que el adiestramiento que hacen tropas de EU a Fuerzas Armadas mexicanas ocurre año con año.

En la imagen, Janet Yellen, secretaria del Tesoro de EU. Foto: Internet

Bueno no son tropas, son oficiales que vienen periódicamente porque hay un acuerdo entre los Ejércitos de México y Estados Unidos, y van oficiales mexicanos a Estados Unidos a actualizarse y vienen oficiales estadounidenses. No sé si se informó de cuántos son, ah 11, son 11. Y se hace una solicitud al Senado, que no sé si antes se hacía", expresó el jefe del Ejecutivo Federal mexicano en la 'mañanera' de hoy.

Ante la pregunta de si esta decisión y permiso se solicitaron luego de la reunión que sostuvo con el presidente de EU, Joe Biden, en San Francisco hace unas semanas, el mandatario tabasqueño declaró que no, y que estas medidas de actualización para el Ejército mexicano se realizan desde hace años: "No, no, es un asunto que se viene a haciendo año con año [...]. No fue producto de la reunión."

Janet Yellen visitará México: AMLO comparte detalles

Finalmente, López Obrador mencionó que la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, visitará México en próximos días para tratar temas de economía, seguridad y finanzas "debido a que tenemos tres mil 180 kilómetros de frontera con el país del norte".

Queremos convencer, persuadir al gobierno de Estados Unidos para atender las causas de la migración; no basta con retener, militarizar fronteras o construir muros para los migrantes, hay que atender el origen del problema, la gente no lo hace por gusto, lo hace por necesidad; llevamos décadas sin un programa de desarrollo para América Latina y el Caribe", agregó el mandatario AMLO.

Fuente: Tribuna / Conferencia presidencial 'mañanera'