¿Adiós a la Navidad? Se quema árbol de 10 metros en Tlalnepantla; culpan a corto circuito

Tlalnepantla, Estado de México.- Tras la llegada del mes de diciembre, varias alcaldías de la CDMX y el Estado de México comenzaron a vestir a sus puntos más emblemáticos con árboles de Navidad, lo cual ayuda a elevar el espíritu festivo de la gente; sin embargo, ¿qué pasa cuando uno de estos hermosos adornos se inmola? Evidentemente puede generar caos y pánico entre los desafortunados testigos, tal y como ocurrió durante la noche del pasado martes, 5 de diciembre, cuando se registró un fuerte incendio en las inmediaciones del municipio de Tlalnepantla.

Los hechos se registraron en la Plaza Doctor Gustavo Baz, en la mencionada localidad, donde varias personas se dieron cita para encender el árbol navideño, con el que darían por inauguradas las fiestas decembrinas, pero las cosas no salieron según lo esperado, puesto el objeto no tardó en inmolarse. De acuerdo con las investigaciones preliminares, el fuego se habría originado por un aparente corto circuito que servía como parte de la iluminación.

Rápidamente, un equipo de bomberos, de la entidad gobernada por Delfina Gómez, hizo acto de presencia y apagaron el fuego, aunque no lograron rescatar al árbol, debido a que las llamas se propagaron velozmente por el adorno. Si bien, este escenario podría sonar catastrófico, la realidad es que, para fortuna del municipio, no se registró la presencia de ningún lesionado y todo quedó en un susto para los asistentes. Por su parte, el Gobierno de Tlalnepantla no ha hecho mención sobre el siniestro.

¡Cuidado con los incendios en Navidad!

De acuerdo con información proporcionada por el Programa Casa Segura, la sexta parte de incendios navideños son provocados por árboles, objetos que pueden inmolarse hasta en 48 segundos, lo que incrementa la posibilidad de que el fuego se extienda a otras zonas de la casa. Es bajo este contexto que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una serie de recomendaciones para prevenir este tipo de incidentes y, que de esta manera, tú y tu familia puedan disfrutar al máximo de las fiestas decembrinas.

Asegúrate de que el árbol que compraste cumpla con los siguientes requisitos:

En caso de ser natural, debe tener el tronco pegajoso y las agujas de las ramas deben ser verdes, esto significa que tu pino durará mucho más tiempo fresco. Si el árbol es artificial, debe tener una etiqueta que indique está elaborado con materiales resistentes al fuego.

Evita colocar el árbol cerca de fuentes de calor como velas , estufas , calefactores .

como , , . Compra luces que tengan certificados de seguridad como la Norma Oficial Mexicana .

como la . Revisa que los cables de las luces no estén enredados, gastados o expuestos.

Evita sobrecargar los multicontactos

Aleja las extensiones de s uministros de agua o de tus mascotas (podrían morder los cables).

o de tus (podrían morder los cables). Procura utilizar un máximo de tres series de luces por cada extensión.

Apaga todas las decoraciones antes de irte dormir o de salir de casa.

