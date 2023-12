AMLO condena el asesinato de 5 jóvenes en Celaya, Guanajuato: Tuvo que ver con drogas, dice

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado domingo, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Guanajuato se movilizaron en inmediaciones de la ciudad de Celaya, donde ocurrió el asesinato de cinco jóvenes estudiantes de medicina. Los cuerpos de las víctimas presentaban múltiples lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, y fueron abandonados en un camino de tierra en la comunidad de Crespo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló de este caso.

En la conferencia presidencial 'mañanera' de hoy, miércoles 6 de diciembre del 2023, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano habló sobre el homicidio de cinco jóvenes en Celaya, caso que conmocionó a todo México ya que fue similar a la desaparición y muerte de masculinos en Lagos de Moreno, Jalisco. AMLO apuntó que este hecho tuvo que ver con consumo de drogas.

AMLO condenó el asesinato de cinco jóvenes en Celaya. Foto: Twitter

El mandatario López Obrador compartió detalles de las pesquisas que realizan las autoridades celayenses y guanajuatenses respecto a este múltiple homicidio y aseguró que tuvo que ver con el consumo de narcóticos en un punto que era dominado por un Cártel rival de otro.

Acaba de haber un problema lamentable en Guanajuato hace dos días, de un asesinato de jóvenes, y tuvo que ver con consumo de droga", expresó AMLO.

Lo que sucedió es que jóvenes estudiantes, incluso de medicina, fueron a una fiesta a Querétaro […], y luego se fueron a Villagrán y en algún lugar de estos pasaron. Esto es hipotético, todavía no se tiene toda la investigación, pasaron a algún lugar supuestamente para la adquisición de droga y ahí los asesinaron. Hay que ver eso a fondo, también cómo fue que en esta región del país creció el consumo [de droga]", agregó el presidente de México ante la prensa.

En esta misma intervención, el mandatario tabasqueño señaló que ya se está revisando el crimen organizado y el consumo de narcóticos en esa zona del país, no obstante, reconoció que aún queda mucho por hacer: "Se está combatiendo allá [en Guanajuato, el consumo de droga] y que no queremos se extienda, o sea no hay consumo drogas en Oaxaca, no hay consumo de droga en Chiapas, no es un problema; no existe de droga en Yucatán, en Campeche, incluso en Sinaloa, Jalisco, no hay ese consumo de droga. Es tráfico, pero no hay consumo de químicos, el problema en Guanajuato es que por razones que deben de seguirse analizando, creció el consumo en jóvenes".

Fuente: Tribuna / Conferencia presidencial 'mañanera'