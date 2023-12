Así fue la reacción de Rosario Robles tras ser absuelta del caso Estafa Maestra

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras pasar tres años en la cárcel mientras el proceso legal de la Estafa Maestra se llevaba a cabo, la economista y política María del Rosario Robles Berlanga fue absuelta finalmente este jueves por el delito de ejercicio indebido de la función pública. Tras ser ratificada su inocencia, Robles emitió un comunicado en el cual señalaba que a pesar de haberse encontrado tras las rejas, “jamás dejó de ser libre” y señaló que “nunca le arrebataron su dignidad”.

El Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito desechó la apelación de la Fiscalía General de la República (FGR) la apelación que se promovió contra la absolución que en febrero decretó un juez federal a la ex titular de la SecretarÍa de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). El voto en el tribunal fue unánime por parte de sus tres magistrados.

Si bien la ex secretaria mexicana señaló públicamente al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, de persecución a inicios de año, también aseguró que utilizar las instituciones para “venganza” no es propio de un gobierno demócrata. “Utilizar las instituciones para venganzas no es de demócratas. Ayer un tribunal de apelación confirmó mi absolución. Mi trayectoria y mi nombre siguen intactos”, desarrolló Rosario Robles.

Rosario Robles absuelta de la Estafa Maestra, foto: especial

“Terminó la infamia” expresó la mujer a través de su cuenta oficial en la plataforma “me encerraron pero jamás dejé de ser libre y nunca me doblaron ni me arrebataron mi dignidad”. Robles fue la única ex secretaria en ser investigada por la Fiscalía General de la República, aunque no fue imputada de ningún delito financiero a lo largo de su estancia en prisión.

A través de la Estafa Maestra, 11 organismos federales desviaron 3 mil millones de pesos a través de contratos ilegales de 7 mil 670 millones durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto. Las tres principales dependencias responsables del mecanismo fueron la Secretaría de Desarrollo Social, con Rosario Robles como titular; el Banco Nacional de Obras, con Alfredo del Mazo al frente, y Petróleos Mexicanos durante la gestión de Emilio Lozoya.