CDMX: Francesa critica protestas feministas por daños a monumentos "parecen salvajes"

Ciudad de México.- Un vídeo de una extranjera francesa que vive en México desató polémica en las redes sociales, pues expresó su molestia por las manifestaciones que realizan las mujeres en contra de la violencia de género en el país. La joven de 23 años, cuyo usuario de TikTok es @vivi_voyage_88, dijo que no puede entrar al Palacio de Bellas Artes, pues se quejó de que se encontraba "blindado" con vallas metálicas colocadas por las autoridades capitalinas.

Dichas vallas son para evitar que las manifestantes pintaran las paredes o causaran algún otro daño. “Es mi monumento favorito de todo el mundo y no podemos accederlo. Si hacen esto (colocar vallas metálicas) yo creo que ya no tendrán turistas”, sentenció la joven. Posteriormente, en el video, la joven aparece en medio de una manifestación, en la cual se aprecia a mujeres sostener pancartas y gritar consignas.

Con voz en off, mientras graba la manifestación y sus alrededores, la joven da su opinión y criticó al movimiento, pues alegó que está en contra de que las mujeres "destruyan" la ciudad al pintar las paredes y monumentos. Cabe destacar, que incluso señaló peyorativamente a algunas chicas, pues según la francesa tienen una apariencia "salvaje". “Estoy de acuerdo en que hay que defender a la mujer, pero no estoy de acuerdo en que destruyan la Ciudad de México", agregó.

La joven también habló del hecho de que algunos comercios del Centro Histórico de la Ciudad de México opten por colocar vallas de madera en sus fachadas, pues dijo que esto le daba a la ciudad un aspecto acartonado o de cárcel.

“Afectan a los comercios de la gente. Ni siquiera pudimos tomar el café o ir al banco. La ciudad se ve como una ciudad en cartón o como una cárcel (…) espero que puedan solucionar esto para la mujer y para la ciudad”, finalizó la mujer.

Al ser este un tema sensible para la sociedad mexicana, los usuarios de la plataforma de TikTok bombardearon con críticas a la joven acusándola de hablar desde su privilegio de ser una mujer extranjera y procedente de un país con una experiencia de vida distinta “Un completo chiste que una francesa privilegiada viviendo aquí opine de desde el privilegio y completa ignorancia a lo que viven las mujeres acá (México)”, escribió una usuaria.

“Las condiciones de las mujeres son muy distintas en Francia que en México. Las marchas feministas en Europa son muy soft. Si no te gusta, regrésate”, escribió otro usuario. “Las personas de los países del sur global no existimos para darte gusto, ni darle gusto a turistas blancos que no quieren entender el contexto”, mencionó otra usuaria.

Fuente: Tribuna