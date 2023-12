Caso Segalmex: AMLO celebra captura de René Gavira, exdirector de Administración y Finanzas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en su conferencia presidencial 'mañanera' de este viernes, habló sobre la detención de René Gavira, exdirector de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex). El mandatario tabasqueño celebró este evento, y sostuvo que este caso ha sido el único de corrupción que se ha presentado durante su Administración, y que "no hay impunidad".

Ante los miembros de la prensa en el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano señaló que le interesa mucho resolver todo lo relacionado con el caso del desfalco millonario a Segalmex. Sobre la detención de René Gavira, apuntó que luego de haber sido acusado de uso ilícito de atribuciones y facultades, el exfuncionario se entregó de manera voluntaria a las autoridades ayer, jueves 7 de diciembre.

AMLO celebra avances en el caso Segalmex. Foto: Twitter

Se detuvo a uno de los involucrados en los fraudes a Segalmex, Se entregó, bueno, sí es distinto, y se está haciendo la investigación, hay otros detenidos y no hay impunidad [...] Lo va a decidir la autoridad competente, a mi me importa mucho este asunto porque es el único caso que hemos tenido de corrupción, y nuestros adversarios, que están manchados por la corrupción, quisieran utilizar esto para poder decir también en el Gobierno de la Transformación, o donde se sostenía el cero corrupción y cero impunidad, 'ahí está el Caso Segalmex’, gritan con esto”, declaró AMLO este 8 de diciembre.

Luego de que López Obrador sostuviera que este ha sido el único caso de corrupción del Gobierno de la Cuarta Transformación (4T), agregó que es muy bueno de René Gavira se haya entregado; también mencionó que no habrá impunidad para nadie en este caso ni ningún criminal: "Qué bueno que ese señor se entregó para ir al fondo y demostrar que no hay impunidad para nadie y que no somos iguales”, puntualizó.

Cabe recordar que Gavira, detenido desde el día de ayer, está acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero por la presunta utilización de 800 millones de pesos de Segalmex para la compra ilegal de títulos bursátiles en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), así como por el desvío de 142.5 millones de pesos para adquirir azúcar que no se entregó totalmente.

Luego de ser aprehendido, el exfuncionario fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Fuente: Tribuna / Conferencia presidencial 'mañanera'