Emilio Lozoya se queda soltero; firma su divorcio tras 17 años de matrimonio

Ciudad de México.- El exfuncionario de alto nivel que ha estado implicado en casos de corrupción, Emilio Lozoya Austin, quien era el Director de Petróleos Mexicanos (Pemex), firmó su divorcio tras 17 años de unión con Marielle Helen Eckes. Según el medio de comunicación, Reforma, el hoy testigo protegido, decidió terminar con su matrimonio el 7 de abril en Alemania "a través de un apoderado legal".

Esta información se hizo pública el pasado 7 de diciembre, durante la audiencia de Lozoya, ya que, según los reportes, Lozoya pretendía que le concedieran la libertado provisional, pero el juez de control aseguró que estaba impedido para pronunciarse. Abel Barajas, reportero, informó que el abogado del exfuncionario, Alejandro Rojas Pruneda, enseñó un documento de una cuartilla y media, en el que se precisa el divorcio.

Pero, como el documento original estaba en alemán, los fiscales federales manifestaron su desconfianza y afirmaron que era necesario “hacer actos de investigación como una solicitud de asistencia jurídica para verificar la autenticidad y su posterior traducción”.

"Si bien hace referencia a la existencia de un expediente de divorcio, no tenemos el expediente completo. El documento dice que no aplica a pensiones, suponemos que pensiones alimenticias, por lo tanto ¿cómo es posible que diga el documento que no hay compensaciones alimenticias? Existen además bienes afectos en un divorcio", cuestionó el fiscal Kristian Javier Jiménez Hernández, de acuerdo con Reforma.