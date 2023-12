No solo es Tatiana Clouthhier: Ciro Gómez Leyva tendría problemas legales con Alfredo Jalife

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado miércoles, 6 de diciembre, el analista Alfredo Jalife, fue detenido en la Ciudad de México, a 1 año de que la exsecretaria de Economía, Tatiana Clouthier lo acusara en Monterrey, Nuevo León, por “difamación, calumnias y lo que resulte”. A raíz de esto, el imputado fue trasladado al estado fronterizo donde quedó a disposición de las autoridades. Finalmente, un juez de distrito resolvió que el acusado llevaría su proceso penal en libertad, dado a que no fue acusado de un delito grave.

Si bien, la exmiembro del gabinete del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró este hecho y recordó a través de su cuenta en X (red social antes conocida como Twitter) que había iniciado la demanda porque el analista la acusó de entregar el litio del país a Estados Unidos, así como también la tachó de “ignorante”, “locuaz” y “perdedora”, lo cierto es que no es la única que ha tenido problemas con Jalife, puesto durante la transmisión de su programa del pasado jueves, 7 de diciembre, el periodista Ciro Gómez Leyva reveló que también tuvo un pleito legal con Alfredo N.

Según declaraciones del comunicador, todo habría ocurrido ocho años atrás, cuando presuntamente, Alfredo Jalife lo demandó por presuntas calumnias que Gómez Leyva habría dicho en su contra, motivo por el que le exigió un pago de 550 millones de pesos mexicanos. Esto provocó que Ciro se preparara para la lucha legal y hasta aseguró que contrató a un abogado, pero al final las cosas no escalaron mucho más lejos, debido a que el supuesto agraviado no se habría presentado al juzgado y tampoco le habría dado seguimiento al caso.

“Hace 7-8 años, el señor Alfredo Jalife me demandó por 550 millones de pesos por algo que él decía que yo dije en un programa, tuve que contratar a un abogado y (tuve que) preparar mi defensa”, comenzó a contar Ciro.

Gómez Leyva continuó su relato, recordando que, quizás, su detractor no se habría asesorado bien sobre lo que implica iniciar un proceso legal en contra de alguien, asimismo, intentó justificar el proceder del analista, declarando que no estaba del todo seguro del por qué lo había demandado. Al final, el periodista concluyó que, quizás, todo se debió a una táctica para causarle molestias: “El señor no ratificó nada ni le dio curso a la acusación. El caso literalmente se cerró por abandono. ¿Qué buscaba el señor Jalife? No lo sé, muy probablemente jod… por jod… Así jugaba el señor Jalife que hoy fue detenido a causa de una acusación de Tatiana Clouthier”, anunció el periodista.

Como se mencionó al comienzo de esta nota, durante la jornada del pasado jueves, Alfredo Jalife fue vinculado a proceso durante la jornada de ayer. Según lo determinado por el juez, el analista llevaría su proceso en libertad y tiene prohibido acercarse a la demandante y al domicilio de ésta, hasta que concluyan las investigaciones complementarias, hecho que está programado hasta dentro de 60 días, momento en el que se determinara el nivel de responsabilidad del analista en los actos por los que fue denunciado.

Fuentes: Tribuna