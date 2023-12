¡Cuidado con las multas! Descubre qué placas descansan con el Hoy No Circula Sabatino

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si bien en los últimos días, el Valle de México ha sido azotado por las bajas temperaturas, la realidad es que ni siquiera eso impide a los fiesteros y a los aventureros de salir de sus hogares para disfrutar de su tiempo libre y ¿qué significa esto? Mayor afluencia en el tránsito de la CDMX y sus colindantes, por esto mismo es que existe el Hoy No Circula, propuesta que, desde hace varios años, ayuda a disminuir la presencia de autos en las calles y por ende controla las emisiones de contaminantes al medio ambiente.

Es bajo este contexto que, durante la mañana de este sábado, 9 de diciembre, que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) determinó que las condiciones ambientales de la Ciudad de México y el Edomex son optimas para que se aplique la mencionada ley de manera habitual, pero… ¿esto qué significa? No te preocupes, que a continuación, en Tribuna te explicamos qué autos no podrán salir de casa, cuántas horas estará vigente esta norma y qué pasa si no la cumples.

¿Qué autos no podrán circular HOY, sábado 9 de diciembre?

De acuerdo con la cuenta de X (red social antes conocida como Twitter) este segundo sábado de diciembre, no podrán circular vehículos con holograma 1 y terminación de placas par, así como tampoco podrán salir aquellos que tengan holograma 2 y foráneos. Recuerda que dicha ley no aplica a los carros con hologramas 0 y 00, así como a los autos eléctricos e híbridos, ya que, estos no generan contaminantes.

¿Qué horarios se aplica el Hoy NO Circula?

Como se mencionó al comienzo de esta nota, dicha ley se aplicará de manera normal durante la jornada de este día, 9 de diciembre, dado a las condiciones atmosféricas (es decir no hay exceso de contaminantes en el aire). Esto significa que el horario que estará en vigor comprenderá las horas de 5:00 a las 22:00 para los autos con holograma 2; mientras que los vehículos con placas foráneas no podrán circular desde las 5:00 de la madrugada hasta las 11:00 horas, en la zona centro el país.

¿Qué pasa si no cumplo con el Hoy No Circula?

Como previamente se indicó, el Hoy No Circula se aplicará de las 5:00 de la madrugada (hora centro del país) hasta las 22:00 horas, en caso de no respetar dicha ley podrías obtener una multa que consta de 20 a 30 UMAS (Unidad de Medida de Actualización). Cada UMA tiene un costo de 103.74 pesos mexicanos, lo que significa que la infracción por circular por las próximas 24 horas podría costarte entre 2 mil 74. 80 pesos hasta los 3 mil 112.20 pesos mexicanos.

Fuentes: Tribuna