México: Hombres violentados por una mujer no denuncian; solo el 4% revela el IH

Ajacuba, Hidalgo.- La "violencia" silenciosa contra los hombres es cada vez más visible, aseguró el Instituto del Hombre en México, no obstante, aunque las cifras del Instituto Nacional de las Mujeres en 2018 señalan que un 8 por ciento de las víctimas de acoso sexual, son hombres y que el 40 por ciento de los varones mexicanos pasaron por algún tipo de maltrato el porcentaje de varones que no denuncia es del 96 por ciento.

El próximo 10 de diciembre, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, se llevará a cabo el Foro Internacional "El Instituto del Hombre y los Derechos Humanos, cuyo propósito es que los sectores, sobre todo las mujeres, no cierren los ojos ante tal problemática que registra cifras negras en denuncias. El comunicado agregó que el varón no va a las autoridades por ignorancia o pena a los perjuicios sociales.

El presidente municipal de Ajacuba, Hidalgo, en donde se encuentra instalado el instituto, Francisco Basurto Acosta, indicó que, cada vez se visibiliza más la llamada violencia silenciosa en México pues los hombres también son violentados, aunque esta situación no se denuncia por “miedo al qué dirán" e incluso por desinterés de las autoridades que no quieren levantar las denuncias respectivas.

“El problema es que esta situación genera rencor y resentimiento entre los hombres por ser agredidos psicológica, económica y jurídicamente y este resentimiento en algún momento detona en violencia física contra las mujeres. Cuando digo mucho es que son cantidades de dos o tres dígitos, pero cómo voy a decir que me violentó mi mujer, que me aventó el plato, que me insultó si yo soy macho… nuestra ideología machista no nos permite denunciar”, aseveró.

En presencia de funcionarios federales, estatales y municipales, el edil recalcó la necesidad de atender esta problemática y evitar que suceda pues es una realidad que también hay mujeres que violentan.

“No podemos cerrar los ojos y decir que no existe, ni tampoco que digan que el presidente de Ajacuba está defendiendo solo a los hombres. No, aquí la violencia es violencia y no tiene género, quien ejerce violencia puede ser un hombre o una mujer y si la mujer ejerce violencia, también el hombre tiene derecho a denunciar y tener las mismas prerrogativas que tiene la mujer”, recalcó

El Instituto del Hombre en México brinda asesoría jurídica, orientación psicológica integral, promoción y cuidado de la salud mental a los hombres que son víctimas de violencia física, económica y psicológica por parte de una mujer. Además del apoyo, busca proteger a la población varonil y erradicar la violencia de género y al mismo tiempo combatir la violencia contra la mujer.

Fuente: Tribuna