Este es el nuevo precio de la Verificación en Edomex: Así puedes obtener descuentos

Toluca, Estado de México.- El Programa de Verificación Vehicular Obligatorio para el primer semestre de 2023, entró en vigor el 9 de enero y culminará el próximo 30 de junio, se trata de un programa de observancia obligatoria para los vehículos automotores de combustión interna matriculados en la Ciudad de México, en otras entidades federativas o con matrícula federal. Los vehículos deberán realizar y aprobar la verificación de emisiones vehiculares y revisión de componentes de control ambiental cada semestre, salvo el caso de los que obtengan un holograma doble cero “00”, en cuyo caso la unidad estará exenta de la obligación de verificar sus emisiones hasta por tres semestres de verificación vehicular posteriores al semestre en que se obtuvo.

Los vehículos matriculados en el Estado de México deberán continuar verificando conforme al color del Engomado de Circulación o al último dígito numérico de las placas de circulación del vehículo. En ese marco, en la entidad mexiquense se informó que se incrementó el precio de la verificación para este 2023, esto después de algunas actualizaciones en el sistema. La verificación vehicular es un programa del gobierno para regular los contaminantes que emiten los carros al momento de transitar por las calles.

A partir de este 1 de febrero se incrementarán los precios en la verificación en el Estado de México. Lo anterior debido a que, de acuerdo con las autoridades, es por la actualización del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), la cual tuvo un incremento del 7.8 por ciento, por lo que ahora, esto afectará a todos los costos que se regulen por el UMA, como son multas de tránsito, infracciones o fianzas.

Costo de la Verificación Vehicular en el Estado de México

Calcomanía 00 $1,037.4 pesos por semestre

Calcomanía 0 $518.7 pesos

Engomado 1 y 2 $414.96 pesos

Cabe señalar que no solo incrementó el precio de la verificación, sino que las multas también lo hicieron y ahora lo que se tendrá que pagar por no respetar el famoso “Hoy no Circula” aumenta a multad que van de los dos mil 74 hasta los tres mil 112 pesos. Además, si una persona conduce sin licencia en vialidades del Estado de México, deberá pagar una multa de entre mil 37 y dos mil 74 pesos. Sin duda, lo anterior afectará a los bolsillos.

En cuanto al reemplacamiento, para el próximo 2023, los autos con placas expedidas en el 2018 tendrán todo el año entrante para realizar el cambio de sus placas. Se recuerda a los interesados que si efectúan este procedimiento antes del 31 de marzo serán acreedores a un subsidio del 50 por ciento.

Finalmente, a quien sea sorprendido circulando con placas vencidas, se puede hacer acreedor a una multa y tiene la posibilidad de que su auto sea llevado al corralón. También tiene el riesgo de no poder realizar el trámite de verificación y tendrá que pagar la multa por verificación extemporánea.

Requisitos para realizar el cambio de placas

Identificación oficial vigente del propietario

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

Factura o documento que acredite la propiedad del vehículo

CURP, en caso de hacer el trámite de cambio de propietario

Fuente: Tribuna, Semov