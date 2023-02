Conavim 'rompe el silencio' por el caso de la cantante Yuridia contra la periodista Pati Chapoy

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica entre la cantante Yuridia y la conductora de televisión Pati Chapoy, ha llegado hasta las autoridades capitalinas quienes abordaron si este asunto mediático involucra o no un tema de violencia de género, pues cabe recordar que la intérprete de temas como Me hace tanto bien, Ya te olvidé o Amigos no por favor, declaró en la plataforma de TikTok que los comentarios que se hacían en el espacio Ventaneando sobre su físico forman parte de una parte muy oscura de su vida, no solo de su carrera.

"Si yo no doy entrevistas, cosa que no es verdad porque sí he ido un par de veces después de todo lo que viví, si evito dar entrevistas a ciertos medios, no es por berrinche y no es porque me ofendí porque hablaron de mi cuerpo, es porque casi me matan", dijo a cantante. Te podría interesar famosos Yuridia responde a Chapoy y 'Ventaneando' tras nuevos ataques: "Nadie va regresar los años que perdí"

famosos Yuridia hunde a Pati Chapoy y 'Ventaneando' por decirle gorda y los culpa de atentar contra su vida

Instagram @yuritaflowers

¿Qué pasó con Yuridia?

El motivo por el cual al cantante quien saltó a la fama tras haber incursionado en el reality La Academia fue porque durante una entrevista con el youtuber 'El Escorpión Dorado', Chapoy declaró que a pesar de admítala mucho como cantante, cuando formaba parte del programa de TV Azteca estaba "pasada de peso", algo por lo que insistió en que "siempre comentamos en el programa qué era tremenda cantante, que nadie como ella, pero que estaba gorda", lo que causó controversia y hasta ha sido motivo para que la intérprete siga respondiendo a las acusaciones que se hacen en su contra a través del programa que Chapoy conduce.

"Pues hasta el día de hoy no acepta el micrófono de Ventaneando, no nos da entrevista, no quiere ni saber obviamente de mí, ni de la gente de Ventaneando, ya los vetó", dice Pati Chapoy.

Conavim se involucra

Aunque se trate de temas relacionados con la farándula, las Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) mostró su postura al respecto y lamentó que la conductora de televisión haya hecho tales comentarios contra la cantante, especialmente porque se enfocaron en hacer criticas respeto a su físico en espacios de difusión masiva, lo que evidentemente afectó a la famosa.

"Al hacerlo, sobremanera en un espacio de difusión masivo, incurrió en actos discriminatorios que se puede tipificar dentro de la violencia digital y mediática, estipuladas en las disposiciones a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Título II, Capítulo IV TER, artículo 20 Quinquies), detonando en el pasado y ahora, en acciones dolosas que provocan burlas por el aspecto físico de una persona", dice el órgano.

Captura de pantalla

Según lo ha remarcado la Conavim, las declaraciones hechas por Chapoy, corresponden a actos de violencia digital y mediática, al tiempo que hizo énfasis en que los medios de comunicación masiva son actualmente una clave fundamental "construcción de una cultura libre de violencia contra las mujeres", motivo por el cual se reiteró la invitación a que estos espacios se sumen en el combate a cualquier tipo de violencia que sufran las mujeres creando contenidos que se enfoquen en dignificar la imagen de las mujeres.

Fuente: Tribuna