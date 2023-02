¡Adiós a la violencia! En la Miguel Hidalgo fomentan noviazgos sanos este 14 de febrero

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Para que los adolescentes de las escuelas secundarias de Miguel Hidalgo tengan la información suficiente que los ayude a diferenciar entre una relación sana y otra en la que existe violencia, la alcaldía impulsa el taller ‘Construyendo Relaciones Sanas’. En el marco del Día del Amor y la Amistad, el alcalde Mauricio Tabe destacó que para combatir la violencia de género y promover una convivencia armónica en las nuevas generaciones, es necesario impulsar relaciones sanas y alejadas de todo tipo de violencia.

En este contexto, explicó que, a través de la estrategia Blindar MH, la Comisión en Seguridad Ciudadana contacta a las escuelas públicas para promover estos diálogos entre sus estudiantes, pues es la edad en la que comienzan con las relaciones de noviazgo. El taller es impartido por la asociación civil Guardianes, quienes dan ejemplos de cómo las y los estudiantes pueden aprender a identificar actos de violencia en el noviazgo, ya sean físicos, psicológicos, verbales o sexuales.

El personal de Blindar MH también participa de manera activa en los diálogos, tratando de sensibilizar a este sector estudiantil para que aprendan a identificar distintas “red flags” que podrían poner en peligro su integridad dentro de una relación, pero también los orientan para poder salir de ese ambiente violento. Tabe abundó que en las exposiciones, Guardianes y Blindar MH también ejemplifican distintos caminos para llevar una relación sana, positiva y no tóxica, donde los ejes principales son la autoestima y el autocuidado.

Noviazgos sanos en Miguel Hidalgo, Foto: Especial

Finalmente, el alcalde añadió que la escuela que desee que se imparta este tipo de talleres de manera gratuita, se puede acercar a la alcaldía para programar la visita. La violencia en una relación de pareja se entiende por cualquier agresión física, psicológica, mental y sexual con el fin de dominar y mantener el control sobre la otra persona. Comienza con cualquier comentario incómodo, después con un jaloneo que al principio puede parecer un juego entre ambos, pero conforme pasa el tiempo la situación puede llegar a ser más grave.

Existen varios factores que impiden darse cuenta del rumbo que está tomando la relación; uno de ellos es estar enamorado, pues no les permite pensar de manera objetiva sobre que están siendo violentos por su pareja y que son víctimas de la misma. No querer aceptar la realidad de este atroz hecho quizás sea el primer síntoma de que uno de los dos está siendo agredido. usando se cree que se encuentra a la persona correcta e indicada y al estar en la etapa del enamoramiento, se idealiza a la pareja y hasta se puede pensar que se va superar todo lo malo, a tolerar y perdonar sus insultos y/o golpes, el maltrato psicológico, físico y hasta sexual; sin embargo, se debe de tener en cuenta que no se puede confundir amor con maltrato.

Fuente: Tribuna