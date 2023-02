VIDEO: Marcelo Ebrard celebra el cumpleaños de 'Ecko', perro rescatista enviado a Turquía

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A través de las redes sociales, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, informó a todos los mexicanos que el pasado domingo 12 de febrero 'Ecko', uno de los binomios caninos enviados Turquía para rescatar a supervivientes atrapados entre los escombros luego del intenso sismo de 7.8 grados sucedido el pasado 6 de febrero, cumplió 7 años, evento por el cual se agradeció su labor, al tiempo que fue celebrado por los elementos de la Secretaría de Marina (Semar) que como él, fueron enviado al país europeo.

"El día de ayer cumplió años nuestro héroe de cuatro patas, Ecko. Salvar vidas es su misión y continúa ayudando a nuestras hermanas y hermanos turcos. ¡Feliz cumpleaños, Ecko!", escribió el canciller en redes sociales.

Al igual que lo hizo 'Frida', 'Ecko' participó en las labores de rescate del sismo del pasado 19 de septiembre del 2017 sucedió en México, por lo que se le considera uno de los elementos más relevantes al igual que otros binomios como son: 'Max', 'Oporto', 'Titán', 'Eros', 'Gery', 'Kublay', 'Gala' o 'Evil', solo por mencionar algunos. Con la catástrofe ocurrida en Turquía, tanto la Semar como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Cruz Roja, contaron con el apoyo de 16 perros rescatistas.

En el caso de 'Ecko', uno de los elementos de la Semar remarca en el video compartido con el canciller que, pese a estar en un lugar rodeado por desastre, no se dejó para la oportunidad de celebrarlo y agradecer su servicio, pues él está entrenado para ubicar a personas con vida atrapados bajo los escombros. "Gracias Ecko", dice el rescatista de la dependencia. Internautas se sumaron a las felicitaciones, al tempo que otros lamentaron que 'Proteo', el binomio de la Sedena, muriera en el cumplimiento de su deber.

"Muchas felicidades Ecko. Muchas gracias por tus rescates" o "¡Feliz vuelta al sol Ecko! Cumple con tu misión de ayuda y regresa a casa, te esperamos a ti y a toda la delegación en México", fueron algunos de los comentarios que el video recibió.

'Ecko' y 'Evil', rescatistas de la Semar

Homenaje a 'Proteo'

Mientras en México y el mundo celebraron el cumpleaños de 'Ecko', en redes sociales se sigue lamentando la muerte de 'Proteo', el binomio al que le cayó escombro encima mientras buscaba a víctimas por el sismo, algo por lo que se ha pedido que sea repatriado al país y cuente con un homenaje especial como sucedió con 'Frida'. Aunque se llevó a cabo un pase de lista para despedir a este importante elemento, no se sabe si sus restos regresarán al país.

Mientras hay más detalles, un artista de origen turco optó por rendirle un homenaje al can a modo de agradecimiento, no solo por haber estado en Turquía buscando personas con vida, sino también por todo lo que hizo por las personas que también padecieron ante este tipo de desastres naturales. "Thank you Proteo", se lee en la imagen donde la letra O del nombre del can cuenta con la bandera del país en el cual perdió la vida.

"Gracias Proteo por todo. Te estamos agradecidos por encontrar nuestra voz, hermanos y seres queridos. Nunca te olvidaremos #proteo #sedenamx", escribió el artista.

Fuente: Tribuna