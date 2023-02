López Obrador compara cierre de Aeromar con Fobaproa: "Fue una empresa mal administrada"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En la conferencia matutina de este jueves, efectuada desde Palacio Nacional, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), habló del cierre de la aerolínea mexicana Aeromar, la cual anunció su cierre definitivo por problemas financieros el pasado miércoles 15 de febrero. El mandatario mexicano mencionó que todo fue provocado por una "mala administración de sus dueños".

En la 'mañanera' de este jueves 16 de febrero del 2023, el presidente AMLO declaró que el cierre de la aerolínea Aeromar se debido a una mala administración de sus dueños; en esta intervención, comparó el quiebre de la empresa con el Fobaproa (Fondo Bancario de Protección al Ahorro), pues aseguró que los propietarios de la compañía no perdieron dinero y que a estos se interpondrán denuncias.

En la imagen, el presidente AMLO en su conferencia presidencial. Foto: Internet

Lo de Aeromar podemos decir que fue una empresa mal administrada, son de esos casos en donde quiebran las empresas pero no los dueños, es como cuando lo del Fobaproa: bancos quebrados, banqueros ricos. [...] Los dueños se fueron, creo que a Israel, y dejaron abandonada la empresa con deudas, pero de tiempo atrás, mucho antes de la pandemia. Lo que pasa es que nuestros adversarios de todo lo que sucede nos culpan a nosotros", expresó el presidente de México en su conferencia matutina.

López Obrador mencionó que se está buscando colocar a los 500 trabajadores de Aeromar en otras aerolíneas, a fin de que no queden desempleados; asimismo, mencionó que ya se trabaja para que los usuarios que compraron un boleto se les reconozca y se les dé el dinero que gastaron. También mencionó que en la empresa "no le pagaban a los trabajadores, nosotros para que pues no cerrara la empresa, mantuvimos sin cobrarles deudas al Estado mexicano, al AICM, al SAT, Infonavit, a distintas dependencias que le deben. Al final ya dijeron ‘cerramos, no podemos'".

Por último, sobre el rescate de la empresa, AMLO declaró que "es totalmente inviable en lo económico, en lo comercial, no es posible rescatar algo que tiene un pasivo altísimo, bueno, debe hasta la renta de los aviones, y no tienen bienes, deben combustibles también. Pero no perdieron, quedaron con esas deudas, quebró la empresa pero los dueños por lo general se protegen".

