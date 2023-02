Evita una multa: Así aplica el programa Hoy No Circula en la CDMX y Edomex este sábado 18 de febrero

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los fines de semana son más comunes para salir a pasear ya sea en familia, con amigo so a pareja; sin embargo, las autoridades capitalinas y mexiquenses recordaron a los conductores que aun en días de descanso, está habilitad el programa Hoy No Circula desde las 05:00 y hasta las 22:00 horas de este sábado 18 de febrero, por lo que en caso de violar esta medida, se puede acceder a una multa que ya aumentas valor desde el pasado 1 de febrero del presente año.

Con base a lo expuesto por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), las unidades que 'descansan' durante todo el horario antes mencionado, remarca que deberán apegarse al reglamento los que tengan holograma 1 y terminación de placa en número non, es decir, 1, 3, 5, 7 y 9, al tiempo que también deberán hacerlo los de holograma 2 y aquellos que cuenten con placas foráneas, es decir, de otras entidades federativas que no formen parte de la misma.

Pese a que hay un gran número de unidades con estas características, la dependencia hizo énfasis en que hay algunas unidades que quedan exentas de este programa, por lo que sin importar si cuentan con placa en terminación impar, sí podrán circular durante todo el día. Esta son las se holograma 0 y 00, así como los vehículos eléctricos, híbridos, que cuenten co placa para personas con discapacidad, unidades médicas, patrullas, autobuses de pasajeros y claro está, motocicletas.

Foto: Twitter

Además de aplicar esta medida en las 16 alcaldías de la CDMX, en el Estado de México será aplicable en los siguientes municipios: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecamac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

La multa por violar esta medida, es según las autoridades de 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), la cual aumentó su precio unitario desde el pasado 1 de febrero quedando en 103.74 pesos, por lo que lo que deberás pagar es aproximadamente 2 mil 74.80 hasta los 3 mil 112.20 pesos. Te recordamos que los únicos que podrán infraccionarte son los elementos de tránsito adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Ilustrativa

Fuente: Tribuna