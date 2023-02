México: AMLO acecha al INE; busca la aprobación de un 'Plan B' electoral

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La próxima semana, las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos del Senado sesionarán para discutir la minuta del “Plan B” electoral, la cual proviene de una Cámara de Diputados que, aprovechando la mayoría morenista, apenas y le hizo ajustes a una propuesta emanada directamente de Palacio Nacional.

El debate será fundamental para el futuro político y democrático de México, pues ya expertos han avisado que, de aprobarse sin modificaciones sustanciales, el aparato democrático nacional corre el riesgo de colapsar con rapidez e irreversiblemente.

Pese a los señalamientos, el gobierno federal sigue con su plan de meter presión a los legisladores, apelando a la también mayoría morenista: “confiamos en los senadores, en que entenderán la relevancia de esto para el país, para que (el INE) ya no esté en manos de los conservadores”, dijo.

En un tono más agresivo, Adán Augusto López, secretario de gobernación, argumentó que el plan es indispensable para el país: “no se trata de ataques directos como han dicho, se trata de que es necesario para le país porque ellos promovieron y permitieron el fraude (electoral)”.

Por su parte, Ignacio Mier, líder de la bancada morenista en la Cámara de Diputados, ha insistido que los consejeros del Instituto “actúan como vulgares opositores del gobierno”.

Aún con la cargada oficial, el líder morenista en el Senado, Ricardo Monreal fue más cauto y garantizó que no habrá aprobación inmediata, sino que la discusión y el debate se realizará hasta donde resulte necesario.

Gran alarma

El plan tiene la intención de descuartizar al INE; incluso sabemos que ese término fue utilizado por el secretario de gobernación ante los legisladores de su partido”, aseguró Lorenzo Córdova, presidente consejero del órgano electoral.

Para Córdova, el planteamiento oficial pone en entredicho la mismísima viabilidad de la elección de 2024, que tendrá la sucesión presidencial.

Es inexplicable que Morena busque dinamitar la escalera de la democracia con la que accedió al poder en 2018, con toda justicia, el actual presidente (…) si los cambios se confirman, la reforma abre la puerta a que no haya casillas, si no hay casillas suficientes, estamos ante un causal de nulidad mandatada por la propia legislación”.

Ante tales palabras, el presidente López Obrador arremetió con fuerza contra un Córdova que en 60 días dejará su cargo, cuya sucesión también es motivo de discusión y preocupación.

Es un servidor público, desde mi punto de vista, sin principios, ni ideales, un farsante”,

Recursos

Entretanto, la oposición, sectores sociales y algunos industriales han comenzado la defensa del INE mediante recursos anticonstitucionales que impugnan los diferentes cambios a las leyes y, otros, las propuestas de nuevas, como es el caso de la de Comunicación Social y Responsabilidades Administrativas.

La alianza opositora Va por México es una de las más activas en las impugnaciones, como lo confirmó el panista Santiago Creel; también Movimiento Ciudadano hizo lo propio, como a su vez el mismo INE.

Las impugnaciones se realizan con la intención que la Suprema Corte de Justicia tome el caso y sea la que decida si declara o no constitucional el “Plan B”.

Previendo la posibilidad de que la Corte le dé un revés, el presidente ya adelantó que esto no le sorprendería: “sería una mancha más al tigre; no me sorprendería nada”.

A su vez, la iniciativa privada, mediante la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), llamó a los ministros de la Corte “se declare que las reformas no se apegan a lo establecido en nuestra Carta Magna”.

Como medida desesperada, Lorenzo Córdova hizo un llamado a los ciudadanos para que se “rebelaran” contra el “Plan B”.

Fuente: Tribuna