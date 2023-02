Tenencia Edomex 2023: Así puedes obtener un descuento del 100% en el pago de este impuesto

Comparta este artículo

Toluca, Estado de México.- El pago de Tenencia en el Estado de México es una de las obligaciones que deben de cumplir los habitantes de la entidad que tengan algún vehículo. El pago de este impuesto se debe realizar todos los años. En ese marco, la tenencia se calcula con base en las características del vehículo, modelo y año de fabricación. Además, depende de un factor de depreciación que se actualiza cada año.

Cabe señalar que el refrendo en el Estado de México en 2023 tiene un costo de 787 pesos para vehículos particulares, mientras que para las motocicletas el costo del refrendo es de 511 pesos. En ese marco, la fecha límite del pago refrendo en el Estado de México es el próximo 31 de marzo. Esto si se quiere obtener el subsidio del 100% de la tenencia. Sin embargo, hay más alternativas para librarse del pago de este impuesto en la entidad mexiquense.

En ese sentido, las personas con derecho al subsidio del 100 por ciento son aquellas residentes en el Estado de México, que sean propietarias de vehículos automotores inscritos en el Registro Estatal de Vehículos, cuyo valor total no exceda de 400 mil pesos, así como de motocicletas cuyo valor total no exceda de 115 mil pesos. Personas jurídicas colectivas con fines no lucrativos, con domicilio en el Estado de México, a las que se refiere el artículo 79 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que tributen en términos del Título III de ese mismo ordenamiento, propietarias de vehículos automotores cuyo valor total no exceda de 400 mil, así como de motocicletas cuyo valor total no exceda de 115 mil pesos.

Pago de Tenencia en Edomex, Foto: Especial

Requisitos para acceder al beneficio

Tener residencia en el Estado de México.

Ser persona física o moral sin fines de lucro.

Estar al corriente del pago de la tenencia en los últimos 5 años.

No tener infracciones sin pagar ya sean municipales o estatales.

Haber realizado la verificación vehicular en el ejercicio inmediato anterior.

Haber realizado el pago del refrendo de placas a más tardar del 31 de marzode 2023.

El vehículo debe tener un valor de factura máximo de $400 mil pesos, una vez aplicado el factor de depreciación.

En el caso de las motocicletas, el valor máximo debe de ser de $115 mil pesos sin IVA y una vez aplicado el factor de depreciación.

Cabe señalar que, como respuesta a la duda de muchos habitantes, un auto nuevo sí debe pagar la tenencia, esto se realiza en el momento en el que se tramitan las placas. En ese sentido, también se puede acceder a una condonación del 100 por ciento en este impuesto, si el interesado tramita las placas del vehículo antes de que se cumplan 30 días de la factura del auto y se cumple con el refrendo vehicular.

Fuente: Tribuna