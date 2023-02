UAM llega a acuerdos salariales y confirman que no hay huelga; así se mejoran las condiciones

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante el primer minuto de febrero, el Colegio de Bachilleres en la CDMX y el Estado de México anunció una huelga indefinida luego de no haber llegado a un acuerdo para la mejora salarial del personal de dicha institución, evento que podía repetirse pero en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) que hasta la noche del miércoles 1 de febrero había anunciado que no se irían a paro de labores pero eso no significaba que dejaban de lado la petición de mejoras a las condiciones de salario.

La decisión de no suspender labores se logro luego que el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM) sometiera el evento a una votación donde se obtuvo un total de 284 votos a favor de no suspender actividades, nueve por que sí se detuvieran y nueve abstenciones. "Hacemos un llamado a las autoridades universitarias, a que no se esperen a un emplazamiento a huelga en diciembre venidero y que en el transcurso de este año se resuelva toda la problemática laboral en la UAM", destacaron los miembros del SITUAM.

Foto: Twitter

A pesar de lo anterior, este jueves 2 de febrero se conjuró la huelga de la UAM luego que el SITUAM informara haber llegado a un acuerdo donde el salario del personal académico y administrativo de dicha institución será aumentado en un 4 por ciento, mientras que los vales de despensa mensual se aumentarán a un ocho por ciento en efectivo, mejoras que ayudarán a hacer frente a la inflación que actualmente atraviesa el país.

Mediante la difusión d aun comunicado de prensa, la UAM remarcó que e manera conjunta, se había llegado a tal acuerdo que beneficia al personal académico de medio tiempo, base y tiempo parcial. "Además las partes acordaron ajustes internos a los tabuladores de remuneraciones del personal (…) La oferta económica de la universidad refleja un esfuerzo de la institución para mejorar la estructura de los tabuladores del personal".

Foto: Twitter

A modo de remate, la UAM remarcó su compromiso para con la sociedad por lo que hizo énfasis en que continuará con el cumplimento de las tareas que se le han encomendado para con ello, poder sostener el papel que tiene en ámbitos de carácter nacional e internacional. Hasta el día miércoles 1 de febrero, se especulaba sobre el estallido de la huelga que afectaría a la comunidad estudiantil.

Fuente: Tribuna