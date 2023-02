¿Gobierno de México le pagó? Esto dijo Luisito Comunica sobre su video y ahorro en el AIFA

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Uno de los creadores de contenido más famosos del país es Luis Arturo Villar Sudek, mejor conocido como Luisito Comunica el cual se dedica a realizar reseñas de viajes y lugares, algo por lo que hace un par de días había presumido que, con el fin de llegar a la ciudad de Cancún, en el estado de Quintana Roo, salió desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), recién inaugurado por Andrés Manuel López Obrador, lugar donde se ahorró cerca de 30 mil pesos, cifra que hubiera pagado si el vuelo lo hubiera tomado desde la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El youtuber expresó en su más reciente video, haber quedado impresionado no solo por el ahorro que tuvo, sino también por las instalaciones de este aeropuerto, lo que de inmediato lo llevó a ser blanco de burlas por parte de internautas quienes lo calificaron de haberse vendido al Gobierno Federal, al tiempo que además se le acusó de haber recibido una gratificación por hacerle promoción a este proyecto.

"Vamos a volar de la CDMX hasta Cancún (...) la tarifa que me marcaba saliendo del aeropuerto tradicional, llamémosle, por tres boletos, era de 40 mil 203 pesos mexicanos. Estos mismos tres vuelos, saliendo del nuevo aeropuerto, me están costando 7 mil 854 pesos. Dije, me puedo ahorrar unos 30 mil pesos en vuelos", dijo el youtuber.

Em dicho video cuya duración es de 16 minutos, el creador de contenido muestra las instalaciones del lugar, además de hacer énfasis en la tecnología que el AIFA posee. "Está muy bien el aeropuerto, es muy bonito. Por supuesto tiene grandes contras, está muy lejos, cuesta más venir hasta acá, no está completamente en funcionamiento, pero en general a mí me ha gustado mucho", remata. Sin embargo, de inmediato los internautas salieron a desmentir sus declaraciones al afirmar que los boletos para viajar a Cancún no están en el precio que éste haba presumido y, por ende, el ahorro tampoco sería tanto.

Un usuario señaló en redes que viajar a Cancún desde el AICM, tiene un costo de aproximadamente 900 pesos incluyendo la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) y no de 13 mil pesos, como éste expuso. "Dice Luisito Comunica que los vuelos a Cancún desde el AICM le salían en más 13 mil pesos cada uno, ESO ES UNA MENTIRA (sic)", mientras que Marietto Ponce, empresario quien on deja pasar la oportunidad de criticar a la denominada Cuarta Transformación, también criticó a Luisto al expresar:

"¿Quién es más patético, Luisito Comunica o El Escorpión Dorado?".

Luisito responde

Luego que su nombre se hiciera tendencia por le hecho de haber hablado del AIFA y la promoción que no dejó pasar para ahorrase dinero, Luisito Comunica lamentó que lo tildaran de vendido por haber hablado del proyecto impulsado por López Obrador; incluso, compartió en las redes sociales la charla que tuvo con su asistente vía WhatsApp donde le pide hacer la reserva para viajar a Cancún, por lo que es la integrante de su equipo quien además de celebrar la oferta, le sugiere aprovechar el aeropuerto y crear un video.

"Quiero aclarar un tema ahorita porque me tienen molesto. se los explico. Hice un video para mi canal de YouTube haciendo un review del nuevo aeropuerto de México", dice.

Foto: Instagram

La aclaración del tema la hizo a través de las redes sociales donde insistió en que lo anterior afecta de sobremanera su carera, algo por lo que insistió en que al hacer públicas las platicas con sus asistente, era evidente que no había nada pactado con el Gobierno Federal para promocionar el AIFA, el cual fue inaugurado el pasado 21 de marzo del 2022 y donde además ha habido aterrizajes de Justin Trudeau, primer ministro de Canadá; Joe Biden, presiente de Estados Unidos y hasta el despegue y aterrizaje de los resctatistas quienes recientemente fueron a Turquía.

"Es lo más bajo que uno puede hacer como persona pública, es lo más bajo y me duele que piensen eso de mi", remato.

Fuente: Tribuna