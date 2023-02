No para de temblar en México: Sismos 'despiertan' a habitantes de Veracruz, Oaxaca y Guerrero

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este lunes 20 de febrero, el Servicio Sismológico Nacional (SSN), informó mediante las redes sociales que durante la madrugada, varios sismos de magnitud considerable alarmaron a los residentes de entidades como Veracruz, Oaxaca y Guerreo al reportarse sismos de magnitud 4 y 4.1 grados, los cuales no causaron daños materiales y tampoco pérdidas humanas; sin embargo, esto no impidió que sí hubiera susto entre quienes fueron despertados por el movimiento.

De acuerdo con la información oficial, el primer sismo considerable sucedió en punto de las 02:15:30 horas en el municipio de Las Choapas en el estado de Veracruz, movimiento que contó con una profundidad de 44 kilómetros y una magnitud de 4.1 grados, la cual se dijo, sí se percibió por los recientes de dicho lugar aunque esto no causó mayores afectaciones. Sin embargo, horas más tarde, es decir a las 04:06:20 horas, se registró un sismo más con la misma magnitud pero con epicentro en el municipio de Petatlan en el estado de Guerrero con una profundidad de 53 kilómetros, movimiento que también alarmó a los habitantes de la demarcación.

Sismo en Veracruz

Sismo en Guerrero

Cabe destacar que esta movimientos no fueron los únicos que llamaron la atención de la dependencia, ya que para las 03:55:05 horas, se registró un seísmo más en el municipio de Matías Romero, en estado de Oaxaca con una magnitud de 4 grados y profundos de 107 kilómetros. Según lo ha manifestado el SSN, a más profundidad de un movimiento de este tipo, menor será su percepción; no obstante, esto no evita que aquellos que residen en lugar donde se ubica el epicentro, no lo perciban y por ende, no se alarmen.

Sismo en Matías Romero, Oaxaca

Por los eventos, las autoridades locales no reportaron daños; incluso, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero imprimó que no había reporte de daños aunque se pidió a la ciudadanía a revisar las estructuras y reportar alguna afectación derivada de estos movimientos. Tanto el estado de Guerrero como Oaxaca, son considerados de mayor actividad dado que se encuentran muy cerca del denominado Anillo de Fuego, donde se encuentra la mayor cantidad de regiones sísmicas y volcánicas más activas del mundo.

Alarma sísmica en celulares

Para que la alerta sísmica se active tanto en los altavoces distribuidos en las 16 alcaldías de la CDMX como en el Estado de México, Morelos o Puebla, por mencionar algunos, el sismo deberá tener una magnitud superior a 5 grados y las primeras ondas del mismo deberán ser de fuerza considerable. Al cumplir estas características, se activará dicho aviso que da 50 segundos para evacuar cualquier lugar donde los residentes se encuentren y con ello, salvaguardar su integridad.

A modo de alertar a más personas, se tiene previsto que a partir del mes de marzo, los celulares inteligentes cuenten un sistema que permita recibir tal aviso con apoyo de un mensaje SMS, esto con el objetivo de evitar depender de una conexión a internet o datos móviles. Serán los celulares que se comercialicen a partir de esa fecha los que ya contarán con el sistema adecuado para emitir la alarma, al tiempo que los que se hayan comercializado antes, requerirán de una actualización en el software.

Fuente: Tribuna