Hay más de 400 indígenas recluidos en prisiones de la Ciudad de México

Ciudad de México.- En los penales de la Ciudad de México hay cientos de personas privadas de la libertad de origen indígena, quienes, en el marco del “Día Internacional de la Lengua Materna”, realizaron diferentes actividades. En ese marco, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, a través de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, realizó diversas actividades en la Penitenciaría de la Ciudad de México con el objetivo de conmemorar esta fecha que busca preservar y proteger todos los idiomas y dialectos que se hablan en el mundo.

Los idiomas originales que predominan en los centros penitenciarios de la capital son el náhuatl con 126 hablantes, mazateco con 59, mixteco con 30, otomí con 29, mazahua y chinanteco con 24 cada uno, entre otras lenguas. Actualmente hay 403 personas privadas de la libertad indígenas en los centros de reclusión de la Cuidad de México, de las cuales 30 son mujeres y 373 hombres.

En todo el mundo, el 40 por ciento de la población no tiene acceso a una educación en una lengua que hable o entienda. No obstante, se está avanzando en la educación multilingüe gracias tanto a una mayor concienciación sobre su importancia, sobre todo en los primeros años de escolaridad, como a un mayor compromiso con su desarrollo en la vida pública. El Día Internacional de la lengua materna pone de manifiesto que las lenguas y el multilingüismo pueden fomentar la inclusión, y que los Objetivos de Desarrollo Sostenible se centran en no dejar a nadie atrás.

Durante el evento, se realizó la presentación cultural de la danza de los viejitos, la danza de los huehues o tejoneros y la danza el chotis, en las cuales participaron personas privadas de la libertad indígenas. Posteriormente, se realizó la presentación artística del cantante Itzamana Jesús Hernández Reyes, quien interpretó el tema “México de mis canciones”, donde hizo un recorrido musical con temas tradicionales.

El Sistema Penitenciario capitalino realiza estas actividades con el objetivo de fomentar el conocimiento, importancia y valor de la diversidad cultural indígena, mediante expresiones artísticas que motiven el respeto y protección de los Derechos Humanos de las personas privadas de la libertad indígenas en centros penitenciarios de la Ciudad de México. La Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la SSC promueve actividades culturales y de desarrollo que coadyuvan en el proceso de reinserción de las personas privadas de la libertad.

