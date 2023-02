¿Por qué se conmemora Semana Santa? En esta fecha inician las vacaciones de la SEP

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Las clases de educación básica se reanudaron en enero pasado. Sin embargo, no está de más pensar cuándo serán las vacaciones de Semana Santa del 2023, las cuales ya están muy cerca, por lo que las familias deben prepararse para su llegada. Es así que, de acuerdo con el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Es una manera de planear este tiempo con los seres queridos.

Para este 2023 las fechas de la Semana Santa son del jueves 6 de abril al domingo 9 o lunes 10 de abril. En ese sentido, este periodo se prolonga del Jueves Santo al Domingo de Resurrección o Lunes de Pascua, en función de cada pueblo. Es por ello que el calendario oficial de la Secretaría de Educación pública (SEP) para el ciclo escolar 2022-2023 es muy claro en cuanto al inicio y final de todos los periodos vacacionales.

El año escolar cuenta con dos periodos de vacaciones: el primero, del 19 al 30 de diciembre de 2022, vacaciones de invierno, y el segundo, del 3 al 14 de abril de 2023, vacaciones de semana santa. Las fechas comprenden desde el lunes anterior al jueves y viernes santo que caen los días 6 y 7 de abril del 2023, además de una semana más hasta el viernes 14, con regreso a clases el día lunes 17 de abril. Es así que los estudiantes tendrán mucho tiempo para relajarse.

Semana Santa en México, Foto: Especial

De acuerdo con el calendario previsto por la SEP para el ciclo escolar 2022 - 2023, los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria saldrán de vacaciones de Semana Santa del lunes 3 al viernes 14 de abril del 2023. Es por ello que en total serán 17 días de vacaciones por Semana Santa. Lo anterior debido a que el viernes 31 de marzo se realizará una junta de Consejo Técnico Escolar, por lo que ese día se suspenden las actividades y los alumnos se presentarán hasta el lunes 17 de abril, cuando se reanuden las clases.

Sin embargo, se debe mencionar que este beneficio no será para los trabajadores, pues en la Ley Federal del Trabajo esto no se contempla como días de asueto obligatorios. A pesar de ello, algunos empleadores otorgan el Jueves y Viernes Santo, que este año serán el 6 y 7 de abril. Asimismo, es necesario explicar que debido a que no son días feriados oficiales, a las personas que les toque trabajar dichos días no se les debe de pagar dobles como suele hacerse con los días festivos.

