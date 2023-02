VIDEO: Manifestantes vandalizan las instalaciones del Congreso de la CDMX; así dejaron la sede

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de este martes 21 de febrero, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX (C5), infomró a través de las redes sociales que a lo largo del día se esperaba la presencia de manifestantes sobre las calles Donceles y Allende en la colonia Centro, sitio que corresponde al Congreso local donde se llevaría a cabo una sesión por parte de los diputados capitalinos; no obstante, el contingente que arribó al sitio realizó actos vandálicos que llevaron a suspender las actividades.

De acuerdo con la información oficial, los manifestantes forman parte de la comunidad LGBTIQ+ y, no conformes con gritar sus consignas en las inmediaciones del recinto, ingresaron a la fuerza al Congreso capitalino tras haber roto algunos cristales. Los actos basta remarcar, fueron captados por diversos representantes de los medios de comunicación que se encontraban al interior del inmueble.

A modo de evitar que los manifestantes tomaran la sede legislativa, se pidió el apoyo de granaderos adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) quienes de manera inmediata al lugar para resguardarla y evitar que las manifestaciones llegaran a mayores. Cabe destacar que los pocos activistas que ingresaron al recinto, ya se encontraban en las afueras aunque previo a ello, habáin realizado pintas en el inmueble.

Por este evento, las autoridades no han reportado personas detenidas o incluso heridos; no obstante, se dejó claro que la sesión de este martes quedaba oficialmente suspendida aunque ello no fue motivo para evitar que los empujones y gritos permanecieran en las escalinatas del Congreso local. Tanto el sitio como las inmediaciones del mismo, permanecen cerrados.

Los manifestantes aseguraron que el objetivo de su presencia en el Congreso de la CDMX ubicado en el corazón de la urbe, se debía a la oposición a las iniciativas propuestas por la diputada América Rangel quien forma parte de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) la cual busca que los menores de edad que forman parte de la comunidad, no se realicen operaciones de cambio de sexo, algo que de acuerdo a los manifestantes, es un acto de discriminación.

