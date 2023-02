'Mañanera' de AMLO: Marcha para defender al INE es a favor de García Luna y la corrupción

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este miércoles, efectuada desde Palacio Nacional, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), arremetió contra los organizadores y participantes de la marcha del próximo domingo, en la cual se plantea 'defender' al Instituto Nacional Electoral (INE); señaló que la movilización también es a favor del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y el régimen de corrupción al que servía.

En la 'mañanera' de este miércoles 22 de febrero del 2023, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano habló sobre el veredicto final en el sobre el caso de Genaro García Luna, a quien se le juzgo por tener vínculos con el narco y ayudar a exportar drogas a Estados Unidos (EU). Tras varias semanas en el tribunal de Nueva York, el exfuncionario fue declarado culpable de cinco cargos. Ante esto, el mandatario López Obrador aseguró que México venía de una crisis que afecta todos los campos de la vida pública y que actualmente el Gobierno se encuentra "arrancando de raíz al régimen de corrupción".

El exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, fue declarado culpable en NY. Foto: Internet

En esta misma intervención, AMLO arremetió contra quienes participarán este domingo 26 de febrero contra el Plan B de la Reforma Electoral; acusó que los organizadores quieren "defender al viejo régimen corrupto", y que esta también es a favor de Genaro García Luna, quien luego de ser declarado culpable por tener vínculos con el crimen organizado, podría tener una pena de 20 años, hasta cadena perpetua en EU, igual que Joaquín 'El Chapo' Guzmán.

Ahora estamos logrando este cambio de fondo sin violencia [...] Es el debate [...] las manifestaciones como la que va a haber el domingo en defensa del régimen de corrupción, para eso es esa manifestación, para defender al viejo régimen corrupto, los que van a participar vienen a eso; ¿ustedes creen que vienen por la ley electoral? No, vienen a decir: 'el INE no se toca' pero también 'García Luna no se toca'. Y en el fondo es 'el régimen corrupto y conservador no se toca', para eso es", dijo.