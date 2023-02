Héroes de 4 patas: México lamenta a 'Pinky' y 'Proteo'; en Turquía homenajean al rescatista

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Mientras una internauta en Argentina arremetió contra los mexicanos por llorar la muerte de 'Proteo', uno de los binomios caninos rescatistas perteneciente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que viajó a Turquía tras el sismo de 7.8 grados de magnitud con el objetivo de encontrar personas con vida de entre los escombros, ahora el pueblo también ha lamentado al muerte de 'Pinky', un perro de raza Chihuahua que se había vuelto viral por haber defendido su hogar de ladrones, sujetos que además lo atravesaron con un trinche dejándolo con lesiones graves.

Mediante las redes sociales, la noche del miércoles 22 de febrero se anunció la muerte de este pequeño 'perrito' quien, a pesar de haber estado cinco semanas en recuperación e incluso haber mostrado mejora, terminó por ceder ante las graves lesiones que los ladrones le habían causado, situación que llevó a que internautas el rindieran homenajes con dibujos y esquelas a modo de reconocer su valentía por defender a su familia del lamentable crimen.

"Lamentamos informarles que nuestro 'Pinky' perdió la batalla después de 5 semanas de luchar por su recuperación", se lee en la publicación.

El propietario de este valiente can, añadió que el perro había luchado "como un guerrero" y, a pesar de haber dado todo para salir avante, al final "su cuerpecito no pudo más". No obstante, la familia de este canino remarcó que durante su vida, había conseguido alegar la vida de los miembros de la familia. De inmediato, asociaciones se pronunciaron al respecto, al tiempo que usuarios de plataformas sociales pidieron respetar más a los animales, ya que en el caso de 'Pinky' o 'Pincky' como se refería la familia, no dudó en dar su vida con tal de defender a sus dueños.

Cuerpos de emergencia ubicados en Tepic, revelaron que uno de los picos del trinche con el que el pequeño can había sido atacado, lo atravesó desde la columna hasta uno de sus testículos, por lo que corría grave peligro aunque se adelantaba que ningún órgano vital se había perforado; no obstante, no fue suficiente para que pudiera recuperar su salud al 100 por ciento.

"Pincky, el pequeño Chihuahua que fue herido de gravedad tratando de defender su hogar en Nayarit, ha fallecido después de luchar por 5 semanas para su recuperación. Pincky se va como una verdadera leyenda".

Turuqía celebra a 'Proteo'

Aunque hay cientos de homenajes a 'Pincky' en las redes sociales, en Turquía los ciudadanos no se han olvidado de 'Proteo', el rescatista que murió en cumplimiento de su deber y, aunque su cuidador aseguró que su muerte no fue por haberle caído escombro encima, sino que el deceso fue a consecuencia de su avanzada edad más las inclemencias del tiempo, para los turcos se ha considerado importante hacerle homenajes.

Por ello, las autoridades en el municipio de Sariyer, ubicado en la provincia de Sukru Genç, conformaron que se colocaría una estatua en su honor, misma que será colocada en el parque se que hizo en memoria de Miyazaki Atsushi, uno de los rescatistas que también murió en las mismas condiciones. A modo de detalle, el alcalde de dicho lugar informó que el escultor Hüseyin Suna ya trabaja en la estatua por lo que se espera que pronto haya detalles sobre una fecha en la que será develada.

"Proteo vino desde México, a muchos kilómetros de distancia, para salvar vidas en un país en el que nunca había estado y cuya gente nunca había conocido", destacó la autoridad.

Así se ve la fachada del Centro de rehabilitación con el nombre de 'Proteo'

Asimismo, el canciller Marcelo Ebrard Casubón informó en redes sociales que un centro de rehabilitación de animales ubicado en el distrito de Basiskele de Kocaeli, contaría con el nombre del elemento de la Sedena a modo de homenaje, algo que insistió, enaltece al pueblo de México. Mehmet Yasin Özlü, quien funge como alcalde del lugar, remarcó que esta es solo an forma de honrar al binomio así como a otros perros que se desempeñan de esta manera en beneficio de los afectados por fenómenos naturales.

