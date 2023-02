Hoy No Circula jueves 23 de febrero: Terminación de placas que no transita en CDMX y Edomex

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¡Se acerca el fin de semana! Y si hoy, jueves 23 de febrero del 2023 planeas movilizarte al interior de la República Mexicana, ya sea por deberes laborales o recreativos, es indispensable que consultes las restricciones vehiculares que señala el programa Hoy No Circula, a fin de que evites multes y contratiempos por las autoridades ambientales. ¡No olvides que este programa busca cuidar al medio ambiente!

Mediante sus redes sociales, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informa que este jueves 23 de febrero del 2023 'descansan' del tránsito todos los vehículos que tienen asignada la terminación de placas 1 y 2, el holograma de verificación 1 y 2 y el engomado color verde. De igual forma, la dependencia detalla que las restricciones del Hoy No Circula se aplicarán desde las 05:00 horas, tiempo local, hasta las 22:00 de la noche. ¡Anticipa tus viajes!

Programa Hoy No Circula para este jueves. Foto: CAMe

¿Qué vehículos quedan exentos del programa Hoy No Circula?

Quedan exentos del Hoy No Circula los vehículos que tienen asignado el holograma de verificación 0 y 00, además de los que son eléctricos e híbridos. También transitan sin complicaciones los automóviles de personas con alguna discapacidad; los que se usan como transporte escolar, para traslado de productos perecederos y de residuos peligrosos; además de los coches de trabajadores de Seguridad Pública, de Protección Civil y de personal de la Salud. Por último, se excluyen del programa a los que funcionan con gas natural y los que prestan servicios urbanos.

Consulta el programa Hoy No Circula que se aplica cada día de la semana

Consulta las restricciones vehiculares de esta semana. Foto: CAMe

¿De cuánto es la multa por infringir el Hoy No Circula?

No olvides que si no respetas las normas del Hoy No Circula serás acreedor a una multa: en la Ciudad de México (CDMX) pagarás 20 o 30 veces la Unidad de Cuenta, lo que equivale a mil 509.80 o a dos 264.70 pesos mexicanos; mientras que en el Estado de México (Edomex) tendrás que pagar mil 460.80 pesos a las autoridades. Cabe destacar que estas medidas fueron creadas para cuidar la calidad del aire y el medio ambiente en las zonas más contaminadas del país.

Fuente: Tribuna