VIDEO: Captan pelea en el Metro de la CDMX; elementos de la GN no estaban presentes

Ciudad de México.- El Gobierno de la CDMX encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, ordenó el despliegue de seis mil elementos de la Guardia Nacional en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, a modo de evitar que se registraran incidentes que no solo pusieran en riesgo a este popular sistema de transporte, sino también salvaguardar la integridad de los usuarios ante crímenes como robo u otras agresiones; sin embargo, este jueves 23 de febrero los uniformados 'brillaron por su ausencia' pues se reportó una pelea en uno de los vagones.

A través de las redes sociales se difundió un video donde un usuario comienza a pelear con otro pasajero a quien 'reta' para intercambiar golpes; cabe decir que el vagón luce hasta el tope de su capacidad por lo que se ha referido, pudo haber sucedido en las denominadas 'horas pico', lo que llevó a que los demás pasajeros pidieran que no se bajara la palanca de emergencia ya que esto no solo detiene el convoy donde se suscita el problema, sino toda la línea provocando un retraso.

Conforme avanzaban las palabras de hostigamiento entre ambos, un joven de camisa azul, no duda en subir a uno de los asientos para lanzar golpes a otro usuario; acto seguido, es él mismo el que jala la palanca y con ello, más usuarios comienzan a pegarlo hasta que se muestra con la cara ensangrentada. Al fondo, se escuchan rechiflas y lamentos pues lo calificaron como alguien "muy gallito" que terminó pidiendo apoyo.

Si bien el SCT no se ha pronunciado al respecto, algunos de los usuarios en redes sociales refirieron que la pelea sucedió hace varios meses atrás, algo que puede justificar que no haya la presencia de elementos de la GN al interior del vagón. No obstante, ha cobrado relevancia pues otros afirman que este tipo de situaciones es cosa de "todos los días" por la módica cantidad de cinco pesos.

"Es la show diario de rounds que ofrece el #Metro con el pago de $5 pesos", se lee en el video.

Multas por peleas en el Metro

Cuando los usuarios protagonizan eventos de este tipo, los uniformados no solo de la Guardia Nacional, sino también de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), intervienen al detener a los responsables una vez que el vagón haya arrobado a una estación. Antes de conocer qué sucedió, los sueños en cuestión son llevados ante las oficinas del Jefe de Estación donde comenzará el interrogatorio.

Una vez que se levantó en dicho sitio el reporte, todos son remitidos ante el Ministerio Público donde las autoridades competentes quedarán a disposición de un juez el cual impondrá las sanciones que crea convenientes. No obstante, de acuerdo con lo expuesto en la Ley de Cultura Cívica de la CDMX, además de un arresto, se impondrá una multa que va desde los 71.68 a los 716.80 pesos si solo se trata de una agresión verbal, hasta mil 505.28 o 2 dos mil 150.40 pesos si se trata de una riña más 25 a 36 horas de arresto.

Fuente: Tribuna