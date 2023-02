Doble Hoy No Circula 24 de febrero: Placas que 'descansan' por Contingencia Ambiental en CDMX y Edomex

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La tarde del pasado jueves, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se activó la Fase 1 de la Contingencia Ambiental en la Ciudad de México(CDMX), debido a que se concentró una máxima de ozono de 155 ppb en la estación de monitoreo Ajusco Medio, de la Alcaldía Tlalpan, además de un alto nivel de radiación solar; por lo anterior, este viernes 24 de febrero del 2023 se activa el programa Doble Hoy No Circula.

¿Qué autos 'descansan' el viernes 24 de febrero del 2023, según el Doble Hoy No Circula?

De acuerdo con la información compartida en las redes sociales de la CAMe, este viernes 24 de febrero, día en el que está activo el Doble Hoy No Circula por los altos niveles de ozono en la atmósfera, 'descansan' de la circulación los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2, así como los que tienen holograma de verificación tipo 1 cuyo último dígito numérico sea 0, 2, 4, 6, 8 y 9, y aquellos cuya matrícula esté conformada sólo por letras.

De igual forma, no deben transitar los automotores de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado azul, terminación de placa 9 y 0 . Tampoco podrán movilizarse las unidades que no porten holograma de verificación, tales como, los carros antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras; les funciona la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

El Doble Hoy No Circula también menciona que el 50 por ciento de las unidades de reparto de gas LP a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR. no podrán transitar mientras el programa esté activo. Finalmente, se detalla que los coches de carga local o federal dejan de circular entre las 06:00 y las 10:00 horas, tiempo local, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la Ciudad de México (CDMX) o Estado de México (Edomex). También, los taxis con holograma de verificación 1 o 2 no se movilizan de las 10:00 a las 22:00 horas. ¡Maneja con cuidado!

¿Cuál es el horario del programa Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula, el cual en este viernes 24 de febrero del 2023 es doble, se aplica desde las 05:00 horas y hasta las 22:00 de la noche, tiempo local; y funciona en la Megalópolis de la República Mexicana, la cual está conformada por el Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Querétaro y Morelos.

Programa Doble Hoy No Circula de este viernes. Foto: Internet

Fuente: Tribuna