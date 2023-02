¿Golpe a Samuel García? AMLO advierte; no dará permisos para que Tesla se instale en Nuevo León

Ciudad de México.- A días de que el gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García, informara que Tesla, la empresa de Elon Musk, se instalará en su entidad, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró que no dará permisos para que la automotriz tenga su fábrica ahí, si el problema del agua persiste; insistió en que las políticas han cambiado y son a favor del pueblo.

En la conferencia de prensa 'mañanera' de este viernes 24 de febrero del 2023, efectuada desde Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano mencionó que si el problema de falta de agua en la entidad gobernada por Samuel García, abanderado del Movimiento Ciudadano (MC) continúa, el Gobierno Federal no dará permisos para que Tesla, una de las empresas automotrices más importantes del mundo, se instale.

AMLO advierte que no dará permiso para que Tesla se instale en NL. Foto: Internet

Si no hay agua, no, no habría posibilidad, sencillamente no se entregan permisos para eso, o sea no es factible. No podemos seguir con la misma política", expresó AMLO este viernes frente a los medios de comunicación.