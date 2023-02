Marcha del INE: Reportan más de 100 mil asistentes en el Zócalo de la CDMX

Ciudad de México.- Este domingo miles de personas abarrotaron las calles del Centro Histórico y el Zócalo de la Ciudad de México, pues acudieron a la llamada “Marcha en Defensa del INE”, la cual tuvo el objetivo de protestar frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que esta declare inconstitucional el famoso Plan B, impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en materia electoral.

Es así que cientos de camiones se estacionaron en las calles cercanas al Zócalo de la Ciudad de México. Después de la mega marcha, se realizó un mitin en la explanada de Plaza de la Constitución, la cual fue encabezada por los líderes de la oposición, en el cual se afirmó que los ciudadanos no permitirán el “desmembramiento” del Instituto Nacional Electoral (INE) a través del Plan B.

En ese marco, Beatriz Pagés aseguró que a la “A la intolerancia le estorba a una institución aún fuerte y capaz. Ante el fracaso y la falta de resultados ya huelen su derrota y preparan la estafa, buscan desaparecer al árbitro para torcer la decisión ciudadana en 2024. El Plan B de la reforma electoral es la crónica de un fraude anunciado”, alertó durante su discurso en el corazón de la Ciudad de México.

“Aquí solo hay hombres y mujeres de conciencia libre, no tenemos miedo no tenemos miedo a los desplantes autoritarios que intentan callarnos, no querían que viniéramos pero aquí estamos”, afirmó.