Abuelitos regresan a bailar a Santa María la Ribera, frente a la casa de Sandra Cuevas

Ciudad de México.- Los intentos de la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, no rindieron frutos, pues los adultos mayores regresaron a bailar a la Alameda de Santa María la Ribera, justo frente a la casa de la funcionaria capitalina. Esto después de una serie de protestas por las intenciones de cancelar esta actividad. Lo anterior una semana después de que se retiró de la zona al sonidero Sincelejo, acto que terminó en una riña en la que tuvieron que intervenir las autoridades y derivó en una queja formal ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM)

En ese marco, los vecinos se organizaron con sonideros, realizaron comidas y distintas actividades a las que acudieron menores, mascotas y familias enteras, sin mayores problemas, a diferencia de la semana pasada, cuando se registró una pelea entre integrantes del sonido y personal de la alcaldía, Asimismo, el evento también sirvió para la recolección de firmas y presentar de manera formal la solicitud de Revocación de Mandato de Sandra Cuevas.

“No queremos pelear con la alcaldesa ni con nadie, sólo pedimos que nos dejen expresarnos, ve, somos abuelos ¿qué daño podemos hacer? Lo único que queremos es bailar y divertirnos como por años lo hemos hecho aquí”, declaró uno de los asistentes.

Baile en Santa María la Ribera, Foto: Especial

Los bailarines llegaron con sus vestimentas tipo “pachuco” y tomaron la alameda. Entre sus peticiones destacó conocer el motivo de la funcionaria para intentar retirar esta actividad, la cual, destacaron, se ha realizado por más de 12 años y permite a las personas de la tercera edad y a las familias divertirse de manera saludable, pues no se permite la venta de alcohol. Es así que con bocinas traídas de sus casas y el uso celulares la gente bailó al ritmo de la cumbia, salsa, huaracha y merengue.

Cabe señalar que la alcaldesa aseguró que no se retractará pese a las protestas. “A mí no me mueven en lo absoluto, por mí se pueden manifestar los domingos que quieran, y también los sábados y entre semana, pero la decisión no va a cambiar”, aseguró a medios. Días después dijo que una vez finalizada su gestión dejará la política: “En el 2024 nos retiramos de la política porque no soy una política tradicional, pero antes haré todo lo que sea posible para que Claudia Sheinbaum Pardo no sea presidenta y para que se gane la Ciudad de México con la alianza”.

